Ранее осужденному за убийство мужчине дали пожизненное за нападения с ножом в Лиепае

В мае Курземский районный суд, рассматривая уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в намеренном нанесении тяжких телесных повреждений женщине и убийстве мужчины летом 2021 года, приговорил обвиняемого к лишению свободы на срок 20 лет с пробационным надзором на четыре года.

Прокуратура подала апелляцию, попросив заменить наказание на пожизненное заключение.

В октябре Курземский окружной суд удовлетворил протест прокурора и приговорил обвиняемого к пожизненному заключению и пробационному надзору на четыре года и шесть месяцев.

Решение можно оспорить в кассационном порядке.

Согласно решению о привлечении лица к уголовной ответственности, обвиняемый мужчина июньским вечером 2021 года в квартире в Лиепае, находясь в состоянии опьянения, после совместного употребления алкоголя и возникшего конфликта с женщиной в порыве гнева один раз намеренно ударил ее ножом в живот, нанеся тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни.

В свою очередь четыре дня спустя у гостиницы Līva в Лиепае мужчина, находясь под влиянием алкоголя, во время конфликта с находящимися там лицами в порыве гнева с целью убить намеренно трижды ударил мужчину ножом в районе сердца, в результате чего наступила смерть пострадавшего.

Обвиняемый своей вины в совершении убийства не признал, утверждая, что защищался.

Обвиняемый в 2006 году уже был обвинен за убийство и провел за решеткой девять лет.