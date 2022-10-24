New York Times: Израиль предоставил Украине данные разведки для борьбы с иранскими дронами

"Украинское должностное лицо во время неофициального разговора сообщило, что Израиль предоставил данные разведки, которые пригодятся в борьбе с иранскими дронами", - пишет издания.

После масштабного нападения при помощи беспилотников на Киев министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Израилю с просьбой обеспечить оружие противовоздушной обороны.

Министр обороны Израиля Бени Ганц отклонил просьбу на основании того, что Израиль очень сильно зависит от России, когда наносит удары воздушных сил в Сирии.

Израиль, по словам министра, обеспечит Украине системы раннего предупреждения, но не средства противовоздушной обороны.

В свою очередь советник министра обороны Украины Юрий Сак в свою очередь сказал, что Израиль может упустить возможность улучшить свою тактику обороны на собственной территории.

Иранские дроны, которые сейчас направляют на Украинские города, разработаны для массовых ударов по Израилю.

"Они используют Украину в качестве полигона, чтобы найти слабые места, улучшить их, и рано или поздно их пустят в дело против Израиля", - сказал Сак.

Галерея: Украина, 21 - 24 октября 2022 года