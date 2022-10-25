Два года назад дочь Сергея Бодрова Ольга сыграла свадьбу с актером Сергеем Быстровым, а буквально на днях стало известно, что она в положении, пишет Starhit.
Дочь Сергея Бодрова ждет ребенка
Пока Ольга не называет дату родов, которая, как предполагают СМИ, уже близка.
В настоящее время Бодрова, окончившая ГИТИС, развивает карьеру в кино. На ее счету уже есть несколько ролей. "Мне интересна сама актерская профессия, а не какие-то конкретные достижения в ней. И что касается призов и наград - это всегда приятно, но для меня важнее встреча со зрителем. Когда люди подходят и делятся эмоциями после фильма или спектакля. Это значит, что искусство имеет влияние. У меня есть ответственность за продолжение династии, и я стараюсь ее нести как могу", - приводит издание слова актрисы.
Что касается личной жизни, то 24-летняя Ольга Бодрова мало что рассказывает о ней в деталях.
Сергей Бодров ушел из жизни в сентябре 2002 года во время съемок в Кармадонском ущелье. У него остались жена и двое детей - дочь и сын. На момент трагедии Ольге было четыре года.
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