Дочь Сергея Бодрова ждет ребенка

В настоящее время Бодрова, окончившая ГИТИС, развивает карьеру в кино. На ее счету уже есть несколько ролей. "Мне интересна сама актерская профессия, а не какие-то конкретные достижения в ней. И что касается призов и наград - это всегда приятно, но для меня важнее встреча со зрителем. Когда люди подходят и делятся эмоциями после фильма или спектакля. Это значит, что искусство имеет влияние. У меня есть ответственность за продолжение династии, и я стараюсь ее нести как могу", - приводит издание слова актрисы.