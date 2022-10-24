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Видео ⟩ Сыновья Кадырова привезли отцу трех "украинских военнопленных"

rus.tvnet.lv
Сыновья Кадырова привезли отцу трех "украинских военнопленных"
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Дети Рамзана Кадырова "дарят" ему "украинских военнопленных"
Дети Рамзана Кадырова "дарят" ему "украинских военнопленных" Фото: @AlexKokcharov/Twitter.com

В начале октября чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил, что трое его несовершеннолетних сыновей были отправлены на передовую в Украине. Сейчас он опубликовал видео, на котором его сыновья "дарят" ему трех украинских военнопленных, сообщает издание Insider.

Кадыров опубликовал видео в своем Telegram-канале. На нем изображены двое сыновей Кадырова с несколькими российскими солдатами, которые "привезли подарок" отцу в Грозный - якобы трех украинских солдат.

Руки заключенных связаны за спиной, сами они в согнутых позах, на лица надвинуты шапки. Когда они подходят к Кадырову, их лица раскрывают, а самих "пленных" идентифицируют как украинцев.

О личности "украинских военнопленных" точных данных пока нет, Киев также пока не комментировал это видео.

Видео: Несовершеннолетние сыновья Кадырова "дарят" отцу трех украинских военнопленных

Как сообщалось, ранее Кадыров утверждал в соцсетях, что трое его сыновей, младшему из которых 14, а старшему 16 лет, побывали на передовой в Украине и "обеспечили огневое прикрытие боевиков", написал Кадыров в своем Telegram.

По словам Кадырова, его сыновья Ахмат, Эли и Адам обратились к "чеченоговорящим шайтанам", воюющим на стороне Украины, и предложили им перейти на другую сторону. Также Кадыров отметил, что его дети получали военную подготовку "почти с раннего детства".

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