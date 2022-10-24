Видео ⟩ Сыновья Кадырова привезли отцу трех "украинских военнопленных"

Кадыров опубликовал видео в своем Telegram-канале. На нем изображены двое сыновей Кадырова с несколькими российскими солдатами, которые "привезли подарок" отцу в Грозный - якобы трех украинских солдат.

Руки заключенных связаны за спиной, сами они в согнутых позах, на лица надвинуты шапки. Когда они подходят к Кадырову, их лица раскрывают, а самих "пленных" идентифицируют как украинцев.

О личности "украинских военнопленных" точных данных пока нет, Киев также пока не комментировал это видео.

Видео: Несовершеннолетние сыновья Кадырова "дарят" отцу трех украинских военнопленных

In this video from #Grozny, #Chechnya, south #Russia, 16-yo son of Chechnya head Ramzan Kadyrov is “gifting” to his father three Ukrainian POWs captured in #Ukraine.



If this is not a theatre but real life situation, this is modern slavery. pic.twitter.com/npI8yBBEp4 — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) October 21, 2022

Как сообщалось, ранее Кадыров утверждал в соцсетях, что трое его сыновей, младшему из которых 14, а старшему 16 лет, побывали на передовой в Украине и "обеспечили огневое прикрытие боевиков", написал Кадыров в своем Telegram.

По словам Кадырова, его сыновья Ахмат, Эли и Адам обратились к "чеченоговорящим шайтанам", воюющим на стороне Украины, и предложили им перейти на другую сторону. Также Кадыров отметил, что его дети получали военную подготовку "почти с раннего детства".