Видео ⟩ Игнорируя светофор и пешеходов: в Иманте машины ездят прямо по переходу

Все три инцидента, о которых рассказала женщина, произошли в первой половине дня - между девятью и десятью часами.

"Я решила заснять переход после того, как мы переходили его втроем, - рассказывает женщина. - Пешеходам показывали зеленый, папа заметил, что приближается машина. Как ехал примерно 60 километров в час, так, не притормозив, и проехала. Еще посигналил, чтобы мы не шли.

Скоро нужно будет учить ребенка, что переходить улицу можно только на зеленый свет, но как этому научить, когда такое происходит?"

Руководитель Департамента дорожного движения Рижской думы Янис Вайводс утверждает, что светофор для левого поворота работает не так, как два других светофора. Дума в следующем году надеется установить первые светофорные камеры, и возможно, что одну из них установят прямо здесь.

Правоохранители предлагают такие видео передавать в полицию для проверки.

Видео: Сюжет передачи Bez tabu (на латышском языке)