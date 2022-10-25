Генерал США: Кремль допустил четыре ошибки в войне против Украины

"Кремль, скорее всего, допустил несколько стратегических ошибок в расчетах. (...) Первый просчет Кремля заключался в том, что у них якобы было огромное преимущество перед Украиной. То, что мы называем силовым преимуществом. И что они смогут выполнить все свои боевые задачи всего за несколько дней", - говорит генерал.

Американский генерал указал, что Москва собиралась добиться своей цели в Украине так же быстро, как это было, когда Советский Союз подавил восстание в Будапеште в 1956 году и Пражскую весну в 1968 году.

"Второй просчет, конечно, заключался в том, что Западу все равно. Потому что после Грузии, после Крыма, после Сирии мы продемонстрировали, что не хотим что-либо делать. Наверное, поэтому они думали, что мы и дальше не будем особо реагировать", - объясняет Ходжес.

"Третий просчет заключался в том, что любая боль или наказание стоили бы того, потому что выгода была бы так велика. А потом они поверили, что не только Украину уничтожат, но и сломают НАТО. Это четыре стратегических просчета Кремля ", - пояснил американский генерал.