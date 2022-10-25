Певец Витас напал на человека в караоке-баре

Певец Витас устроил потасовку в ночь на воскресенье 23 октября в известном караоке-клубе на Садовой-Кудринской улице Москвы. СМИ передают, что ему не понравилось поведение человека за соседним столиком. Между мужчинами произошел конфликт.

В какой-то момент мужчина указал Витасу жестом на дверь. Спустя секунду Грачев достал газовый баллончик и распылил его содержимое на обидчика.

Пострадавший оказался 43-летним чиновником федерального министерства. Он покинул ночной клуб и отправился в больницу, где у него диагностировали химический ожог глаз. После мужчина написал заявление в полицию. Журналисты сообщают, что Витас будет вызван на допрос. На звезду могут возбудить уголовное дело по статье "хулиганство".

Напомним, в 2018 году Витас уже попадал в поле зрение правоохранительных органов. Он устроил стрельбу из стартового пистолета во дворе своего дома на Рублевском шоссе в Москве. Выстрелы продолжались на протяжении пяти часов. Соседи обратились в полицию. Витас был доставлен в отделение, где провел семь суток и заплатил штраф.