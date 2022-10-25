Видео ⟩ В Вецмилгрависе посреди ночи загорелись две машины

На выходных в Вецмилгрависе двум автовладельцам посреди ночи поступил неприятный телефонный звонок. На улице Августа Домбровского загорелся автомобиль Volkswagen, пламя от которого перекинулось на припаркованную рядом машину.

Несколько жильцов дома эвакуировали, но большинство осталось в своих квартирах, не осознавая всей серьезности ситуации.

Один из соседей предположил, что возгорание началось в результате короткого замыкания в электросети, скорее всего, из-за двигателя.

Полиция приступила к выяснению обстоятельств.

Видео: Сюжет программы Degpunktā на латышском языке