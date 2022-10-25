Россия запустила ударные дроны из Беларуси, США передадут Украине дополнительные системы ПВО

В Киеве и Киевской области была объявлена ​​воздушная тревога.

По информации, предоставленной украинской армией, россияне запустили с территории Беларуси десять беспилотников.

В свою очередь, сообщается, что США могут передать Украине системы ПВО Hawk.

США рассматривают возможность поставки в Украину старых систем ПВО Hawk для защиты от ракетных ударов и беспилотников. Об этом со ссылкой на двух американских чиновников сообщает Русская служба BBC.

Президент США Джо Байден пообещал предоставить Украине передовые системы ПВО после массированного ракетного обстрела страны 10 октября.

Кроме того, 14 октября министр обороны Украины Алексей Резниченко сообщил, что Испания передает Украине четыре системы противовоздушной обороны Hawk.

Система Hawk является предшественником более совершенных систем Patriot. США отвергли идею поставки Patriot в Украину.

Официальный представитель США сообщил, что они, вероятно, первоначально направят в Украину ракеты-перехватчики Hawk, поскольку неясно, достаточно ли у США пусковых установок в хорошем рабочем состоянии.

Системы Hawk десятилетиями хранились на складах армии США.