Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании

Бывший премьер Борис Джонсон поздравил Сунака с вступлением в должность и напомнил однопартийцам, что сейчас важно оказать новому премьер-министру полную и искреннюю поддержку.

Либеральные демократы в ответ на речь Сунака сказали, что тот не сумел "успокоить" общественность, обеспокоенную предстоящей зимой.

Лидер либерал-демократов Эд Дэйви заявил, что нежелание нового премьера объявить всеобщие выборы "показывает, что Консервативная партия не доверяет британскому народу".

Председатель Лейбористской партии Аннелиза Доддс раскритиковала отсутствие у Сунака конкретных политических предложений, заявив, что "простые люди платят высокую цену за экономический провал" Консервативной партии. По словам Доддс, стране необходимо "начать с чистого листа и провести всеобщие выборы".

"Риши Сунак был частью 12 лет провального правления консерваторов, - сказала она. - На последних выборах люди не голосовали за высокие налоги, низкий рост экономики, но, конечно, Риши Сунак был в самом центре этого".

После кризиса, вызванного экономической программой предшественницы Сунака Лиз Трасс, рейтинг консерваторов упал до исторического минимума, в какой-то момент не превышая 15%.

Признание Сунаком ошибок тори не остановит призывы к досрочным выборам

Ник Эрдли, главный политический корреспондент

В своем первом обращении к нации Риши Сунак попытался ответить на ключевые критические замечания в адрес Консервативной партии.

Он сказал, что должен исправить ошибки, допущенные его предшественниками. Он пообещал честность в правительстве - то, чего, по мнению оппонентов, так не хватало при Борисе Джонсоне.

И он попытался унять призывы к всеобщим выборам, заявив, что мандат, завоеванный на выборах 2019 года, принадлежит не только Джонсону.