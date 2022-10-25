Кариньш: неучастие "Прогрессивных" в правительстве не пойдет на благо государству

Так премьер-министр прокомментировал отказ "Прогрессивных" от предложения "Нового Единства" не входить в коалицию, но заключить двустороннее соглашение, которое дало бы "Прогрессивным" возможность получить хотя бы один министерский портфель.

"У "Прогрессивных" много хороших идей, а также энергия, которая пригодилась бы в работе следующего правительства", - сказал премьер.

По мнению Кариньша, лучшей моделью правительства была бы коалиция четырех партий - "Нового Единства", "Объединенного списка" (ОС), Нацобъединения и "Прогрессивных", однако Нацобъединение и ОС на это не согласились.

Тогда Кариньш предложил "Прогрессивным" модель двустороннего сотрудничества, но "Прогрессивные" отказались. Поэтому работа новой коалиции будет сложной, но не невозможной, считает лидер "Нового Единства".

На вопрос о возможности заключения соглашения о сотрудничестве с "Прогрессивными" уже после утверждения правительства Кариньш ответил, что этого, вероятно, теперь должны просить сами "Прогрессивные".