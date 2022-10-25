В понедельник, 24 октября, в 15:00 муниципальная полиция Риги получила звонок от представителей приюта для животных Ulubele, которые рассказали, что в Ильгюциемсе бродят две агрессивные собаки, которые разорвали несколько котов, поэтому необходима помощь полиции, чтобы посетить место жительства владельца животных и выяснить обстоятельства происходящего.
По Ильгюциемсу бегали агрессивные собаки: работникам Ulubele пришлось привлечь полицию
По месту жительства владельца полицейские встретили хозяина сбежавших собак, который предоставил паспорта животных и пояснил, что несет за них ответственность. Принимая во внимание ситуацию, стражи порядка объяснили мужчине, в чем суть нарушения, и проинформировали, что будет начат административный процесс, после чего мужчина отправился искать своих собак по ближайшей округе.
Спустя пару часов сотрудникам Ulubele при помощи жителей удалось поймать сбежавших животных. Обе собаки были переданы законному хозяину, который обязался в дальнейшем сотрудничать с представителями Ulubele и негосударственной организации Dzīvnieku Policija, чтобы улучшить безопасное пребывание собак во дворе частного дома.
Начиная административный процесс, муниципальная полиция оценит ответственность владельца собак, обстоятельства ситуации и заявления о нанесенных собаками травмах другим животным.
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