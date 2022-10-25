По Ильгюциемсу бегали агрессивные собаки: работникам Ulubele пришлось привлечь полицию

По месту жительства владельца полицейские встретили хозяина сбежавших собак, который предоставил паспорта животных и пояснил, что несет за них ответственность. Принимая во внимание ситуацию, стражи порядка объяснили мужчине, в чем суть нарушения, и проинформировали, что будет начат административный процесс, после чего мужчина отправился искать своих собак по ближайшей округе.