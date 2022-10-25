С декабря Эстония полностью запретит импорт российской нефти

Согласно действующим в настоящее время общеевропейским санкционным решениям, полученные из нефти сырые масла, произведенные из битуминозных минералов, можно импортировать до 5 декабря, а прочие нефтяные масла - до 5 февраля. Эти решения действуют в том случае, если предприниматели подписали договор до 4 июня.

При этом, как ранее сообщало издание Postimees, хотя нефть не завозилась из России в Эстонию уже с лета, согласно таможенным декларациям некоторые компании ввозят из России в Эстонию топливоподобные продукты и другие нефтепродукты на миллионы евро. Они смешивают подходящие моторные топлива в Эстонии, чтобы скрыть происхождение нефтепродуктов.

По данным Postimees, в Эстонии также выдано разрешение на так называемую эстонскую схему смешения, то есть смешивание топлива из России и топлива с сертификатом ЕС.

Теперь Эстония подводит черту под февральскими сроками и прекращает весь импорт нефти с декабря.