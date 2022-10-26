Объединение партий "Новое Единство" предложило Национальному объединению и "Объединенному списку" (ОС) в среду, 26 октября, подписать меморандум о сотрудничестве по принципам формирования коалиции. Об этом агентству LETA сообщили в "Новом Единстве".
"Новое Единство", Нацобъединение и ОС подпишут меморандум о сотрудничестве
Встреча с Нацобъединением состоится в 9:00, с ОС - в 10:30.
Меморандум о сотрудничестве предусматривает готовность политических сил взять на себя ответственность за развитие страны и благополучие народа, а также договоренность об основных принципах формирования правительства и совместных целях - укреплении национальной безопасности, экономическом росте и развитии социально справедливого, инклюзивного общества.
Как ранее заявил лидер "Нового Единства", премьер-министр Кришьянис Кариньш, у партий могут быть свои предложения по документу, и сегодня будет ясно, какие изменения в него хотят внести партнеры по будущей коалиции.
По мнению "Нового Единства", меморандум готов к подписанию, поскольку основан на дискуссиях между партиями во время переговоров по формированию правительства.
После подписания документа можно будет гораздо быстрее разрабатывать декларацию нового правительства, сказал Кариньш.
Как сообщалось, в понедельник участники переговоров о формировании коалиции определились, что она будет состоять из трех партий. Как заявил Кариньш, хотя он считает, что более стабильной была бы четырехпартийная коалиция с участием "Прогрессивных", из-за возражений Нацобъединения и ОС такую коалицию сформировать невозможно. "Новое Единство" предложило "Прогрессивным" один пост в правительстве, но партия отклонила это предложение и останется в парламентской оппозиции.
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