Новая коалиция делит портфели. Как распределят должности в правительстве и Сейме?

Пост министра финансов также традиционно принадлежит партии премьер-министра, и в настоящее время наиболее реальным кандидатом на эту должность считается Арвил Ашераденс, председатель "Нового Единства". Еще один кандидат на этот пост - политик "Нового Единства" Эвика Силиня.

Ее имя также упоминается в связи с руководством другими министерствами, например, Министерством внутренних дел. Однако в кулуарах как более реальный кандидат на пост министра внутренних дел упоминается нынешний спикер Сейма Инара Мурниеце (Нацобъединение).

Распределение так называемых силовых ведомств - министерств внутренних дел, обороны и юстиции - необходимо сбалансировать между партнерами по коалиции, поэтому ожидается, что Минобороны может возглавить Раймонд Бергманис (ОС), уже занимавший этот пост.

Ранее упоминалось, что пост спикера Сейма может быть предложен Инесе Либине-Эгнере ("Новое Единство"), однако для обеспечения баланса между партнерами маловероятно, что две из трех высших политических должностей в стране будут доверены одной партии. Поэтому более вероятно, что Либиня-Эгнере получит возможность возглавить Министерство юстиции.

Спикером Сейма партнеры по будущей коалиции видят бывшего премьер-министра Мариса Кучинскиса (ОС).