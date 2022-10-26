Тверской суд Москвы арестовал на два месяца Кирилла Суханова - коммерческого директора телеведущей Ксении Собчак, пишет "Медуза"
Суд арестовал директора Ксении Собчак. Он обвиняется в вымогательстве
Он обвиняется в вымогательстве 11 млн рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.
По версии следствия, Суханов потребовал 11 миллионов рублей за отмену выхода негативного материала в Telegram-канале "Тушите свет".
Суханов в суде заявил, что готов извиниться перед потерпевшим и признать вину в получении 800 тысяч рублей. Как пишет "Медиазона", эти деньги ему передали в ходе оперативного эксперимента, который упоминается в материалах дела. "А вот относительно остальных 11 миллионов, нужно отметить, что я не имею никакого доступа к данному каналу", - сказал Суханов.
В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" телеведущая Ксения Собчак прокомментировала его арест: "Наш коммерческий директор Кирилл Суханов арестован. Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой еще Ростех? При чем тут, ради Бога, Чемезов? Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь. Если нет, то очевидно, что это облава на мою редакцию - последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать. Надеюсь, это не так, и все действительно недоразумение. Кирилл, мы любим тебя и не верим ни во что".
Также сегодня в СМИ появилась информация о том, что российская телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у корпорации "Ростех". По неофициальным данным, Собчак покинула Россию.
Ранее СМИ сообщили, что директор российской журналистки Ксении Собчак Кирилл Суханов был задержан в одном из московских ресторанов в ночь на 25 октября. Знаменитость подтвердила эту новость.
"Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за "вымогательство", - написала Ксения Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".
Telegram-канал Varlamov News со ссылкой на собственный источник пишет, что Суханов был задержан в одном из московских ресторанов в ночь на 25 октября. Против него, предположительно, может быть возбуждено уголовное дело о вымогательстве.
"Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране. К нам не за что докопаться, и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело. Адвокат с ним на связи. Мы следим", - указала Собчак.
Журналистка Евгения Милова у себя в Telegram-канале написала: "Интересно, что конкретно предъявляют и не торчат ли тут уши одной там госкорпорации".
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