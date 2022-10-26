Суд арестовал директора Ксении Собчак. Он обвиняется в вымогательстве

Суханов в суде заявил, что готов извиниться перед потерпевшим и признать вину в получении 800 тысяч рублей. Как пишет "Медиазона", эти деньги ему передали в ходе оперативного эксперимента, который упоминается в материалах дела. "А вот относительно остальных 11 миллионов, нужно отметить, что я не имею никакого доступа к данному каналу", - сказал Суханов.

В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" телеведущая Ксения Собчак прокомментировала его арест: "Наш коммерческий директор Кирилл Суханов арестован. Ему пытаются приписать вымогательство. У кого? Зачем? Какой еще Ростех? При чем тут, ради Бога, Чемезов? Не верю в это вообще, и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь. Если нет, то очевидно, что это облава на мою редакцию - последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать. Надеюсь, это не так, и все действительно недоразумение. Кирилл, мы любим тебя и не верим ни во что".