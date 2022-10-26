Фото ⟩ "Говорили, что расстреляют как собак: украинка о пребывании в российском плену

"Кто был с татуировкой... нам хотели отрезать руки, срезать татуировки, ошпаривали кипятком просто за то, что ты есть, за то, что ты в морской пехоте, за то, что говоришь на украинском языке", - рассказывает о пережитых ужасах военнослужащая.

На вопрос, что помогло ей выжить, девушка признается: "Мечта о возвращении домой".

"Мы не изменили присяге, девушки-медики не изменили своей. Этим и жили. Просто надеждой на то, что мы вернемся домой", - говорит она.

Ее ребенок, мать и сестра ждут ее дома, а муж - "где-то в плену".

Анна еще не звонила своему ребенку, который сейчас находится на одной из оккупированных Россией территорий Украины, а ее мать - в Николаеве.

На вопрос, знала ли ее семья, что она была в списке на обмен заключенными, Анна ответила, что нет.

Россияне заявили, что пленных не отпустят до окончания "спецоперации", а потом, может быть, им повезет и отпустят домой, а может, и нет.

"Говорили, что в худшем случае нас просто расстреляют как собак. Сказали, что мы здесь никому не нужны, обзывали нас гадкими словами и все", - утверждает военнослужащая.

Женщины поняли, что возвращаются домой, только когда их отвезли в Симферополь в Крыму.

После освобождения им была оказана медицинская помощь, планируется реабилитация. Всем освобожденным были выданы новые мобильные телефоны и SIM-карты, а также предметы первой необходимости. Женщины тут же стали звонить своим близким и сообщать, что они живы и вернулись из плена.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, 35 возвращенных женщин служили в ВСУ, 32 - в ВМС, 12 - в силах территориальной обороны, восемь - в Национальной гвардии, пять - в государственной специальной службе транспорта, четыре - в государственной пограничной службе, а 12 женщин были гражданскими лицами.

После освобождения Фото: Reuters/ScanPix