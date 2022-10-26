Фото ⟩ "Говорили, что расстреляют как собак: украинка о пребывании в российском плену

17 октября стало знаменательным днем для Украины - стране удалось вернуть из российского плена 108 своих женщин. Журналисты украинского информационного агентства "Укринформ" взяли интервью у смелых женщин.
Впервые все освобожденные пленники были женщинами.
Присутствие СМИ в процессе обмена пленными было запрещено по нескольким причинам. Никто не мог быть полностью уверен в намерениях российских властей - они могли сорвать обмен, нарушить режим прекращения огня и другие условия. Поэтому журналисты встретились с женщинами на сборном пункте, где многие из освобожденных, несмотря на усталость, согласились дать интервью.
Галерея: Украина вернула 108 женщин после обмена пленными
26-летняя Анна служила в 36-й бригаде морской пехоты, прежде чем попала в плен. В плену она провела шесть месяцев и четыре дня. Она ушла с завода "Азовсталь" в Мариуполе, когда его начали бомбить российские войска.
Женщина говорит - если бы не сдались, то точно бы погибли.
"Сейчас не верится... столько раз снилось, что ты дома..." - признается Анна.
"Девушек били, пытали током, били молотками, и это было не самое страшное", - вспоминает украинка.
"Обращались с нами как звери. Я вам скажу больше: даже звери так не ведут себя. Они били девушек, они пытали девушек током, били молотками, и это еще не все. Подвешивали. О еде я вообще молчу, потому что она была прокисшая. Даже собак так не кормят", - продолжает Анна.
"Кто был с татуировкой... нам хотели отрезать руки, срезать татуировки, ошпаривали кипятком просто за то, что ты есть, за то, что ты в морской пехоте, за то, что говоришь на украинском языке", - рассказывает о пережитых ужасах военнослужащая.
На вопрос, что помогло ей выжить, девушка признается: "Мечта о возвращении домой".
"Мы не изменили присяге, девушки-медики не изменили своей. Этим и жили. Просто надеждой на то, что мы вернемся домой", - говорит она.
Ее ребенок, мать и сестра ждут ее дома, а муж - "где-то в плену".
Анна еще не звонила своему ребенку, который сейчас находится на одной из оккупированных Россией территорий Украины, а ее мать - в Николаеве.
На вопрос, знала ли ее семья, что она была в списке на обмен заключенными, Анна ответила, что нет.
Россияне заявили, что пленных не отпустят до окончания "спецоперации", а потом, может быть, им повезет и отпустят домой, а может, и нет.
"Говорили, что в худшем случае нас просто расстреляют как собак. Сказали, что мы здесь никому не нужны, обзывали нас гадкими словами и все", - утверждает военнослужащая.
Женщины поняли, что возвращаются домой, только когда их отвезли в Симферополь в Крыму.
После освобождения им была оказана медицинская помощь, планируется реабилитация. Всем освобожденным были выданы новые мобильные телефоны и SIM-карты, а также предметы первой необходимости. Женщины тут же стали звонить своим близким и сообщать, что они живы и вернулись из плена.
По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, 35 возвращенных женщин служили в ВСУ, 32 - в ВМС, 12 - в силах территориальной обороны, восемь - в Национальной гвардии, пять - в государственной специальной службе транспорта, четыре - в государственной пограничной службе, а 12 женщин были гражданскими лицами.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!