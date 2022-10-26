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ВИДЕО ⟩ Дома у Санта-Клауса в Финляндии выпал первый снег

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Дома у Санта-Клауса в Финляндии выпал первый снег
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

В городе Рованиеми на севере Финляндии, где находится официальная резиденция Санта-Клауса, в среду, 26 октября, выпал первый снежный покров, сообщает корреспондент Латвийского телевидения Том Брицис.

Произошло это примерно на неделю позже климатической нормы.

В прошлом году снег выпал там уже в середине сентября.

В районе Рованиеми в период с 1991 по 2020 год в среднем первый снег выпадал 17-20 октября.

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