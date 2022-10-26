Политики готовы реформировать модель правительства

Таким образом можно достичь более эффективного и компетентного принятия решений, правительство станет более политически ответственным, профессиональным и компетентным, а партии смогут проявить себя в выполнении своих обещаний, сказал Кехрис.

Президент Эгил Левитс, в свою очередь, заявил в ходе дискуссии, что в стране есть несколько сфер и проблем, в которых вообще отсутствует государственная политика, и нет ответственных государственных чиновников в таких областях, как энергетика, вопросы климата, демография, коммуникация, квалификация людей, цифровая политика, антикризисное управление.

Президент также высказал мнение, что этими направлениями могли бы управлять ответственные политические деятели как первого, так и второго уровня, как это было в 1990-е годы. Таких политработников можно было ввести уже при формировании коалиции.

По мнению Левитса, партии должны договориться о том, кому надлежит стать политическими чиновниками первого уровня и формировать новые министерства, а кому - чиновниками второго уровня - государственными министрами или вице-министрами, как это было в довоенной Латвии. Задачи вице-министра заключалась бы в управлении определенными отделами в министерстве, ответственными за определенную область. Таким образом, вице-министр внешне был бы политическим лидером определенного сектора, но без отдельного министерства.

Президент отметил, что такой порядок позволит назначить политических руководителей по многим не охваченным до сих пор направлениям и сформировать национальную политику. При этом, по мнению Левитса, назначение политически ответственных чиновников второго уровня в отдельных областях не приведет к увеличению общей численности сотрудников центрального аппарата государственного управления.

Таким образом правительство станет более эффективным, гибким и способным управлять многими другими областями и отраслями, добавил Левитс.