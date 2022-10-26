У мавзолея в иранском городе Шираз застрелили 15 человек, еще десятки ранены

По данным информагентства Irna, трое вооруженных людей вошли в мавзолей в 17:45 по местному времени (14:15 по Гринвичу) и открыли огонь по паломникам. Сообщается, что полицейские подразделения арестовали двух нападавших и ведут поиски третьего, пишет Русская служба BBC.

Нападение на мавзолей произошло на фоне общенациональных протестов в Иране, которые начались в середине сентября после смерти 22-летней Махсы Амини. Девушка умерла в больнице после того, как ее задержала полиция нравов за "неправильное" ношение хиджаба. К концу сентября сотрудники иранских силовых структур начали использовать боевое оружие против протестующих. По официальным данным, в протестах уже погибли не менее 234 человек, включая 29 несовершеннолетних.