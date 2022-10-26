Обвитый легендами Зилайскалнс, расположенный в Валмиерском крае, широко известен своим богатым историческим наследием. Это древнее место поклонения. У многих это место также ассоциируется с построенной здесь 40 лет назад пожарной смотровой башней. Поскольку в ближайшее время ее планируется демонтировать, на горе начались археологические исследования, сообщает ReTV.
Видео ⟩ ReTV: Археологи обнаружили захоронения шести человек на святыне Зилайcкалнс
Видео: Сюжет передачи ReTV на латышском языке
Перед плановым благоустройством у подножия железобетонной башни, которая находится на самой вершине Зилайскалнса, археологи несколько дней проверяли место на наличие человеческих захоронений.
К настоящему времени исследователи обнаружили кости шести человек в трех ямах, вырытых на площади башни.
Археолог Оскар Ушпелис из SIA Arheoloģiskā izpēte говорит: ""Эти захоронения нужно очистить, описать, измерить и сфотографировать, затем мы снимаем их, отдаем антропологу, который определит возраст, пол, болезни, сохранившиеся в костях".
Раскопки в Зилайскалнсе также проводились ранее, поэтому есть основания полагать, что эти захоронения датируются XVI-XVII веками. "Есть такие небольшие сельские кладбища, где захоронения делали вне территории церкви, это одно из них. Совершенно обычное сельское кладбище", - говорит археолог Оскар Ушпелис.
Рядом с двумя скелетами также были найдены небольшие броши. Еще можно увидеть погребальные традиции того времени - покойника клали ногами на восток.
Из-за погодных условий рабочий сезон археологов скоро закончится, но группа должна вернуться сюда в апреле следующего года. Оскар Ушпелис отмечает: "Этого точно будет недостаточно, потому что котлован для башни будет больше, чем эти три площади. Это всего лишь пробные участки. Что означает, что во время строительных работ потребуется как минимум археологический мониторинг именно в том месте, где они будут проводиться".
Следует отметить, что найденные человеческие останки позже будут захоронены на одном из районных кладбищ. Самоуправление рассуждает о планах в районе Зилайскалнса - проект должен быть реализован быстрыми темпами. Планируется благоустроить парковки и пешеходную дорожку. Светлана Томсоне, руководитель проектов управления развития Валмиерского региона, говорит: "Все нужно сделать до 31 октября следующего года. В настоящее время ведутся проектные работы, в ближайшее время мы начнем демонтаж башни, строительство новой башни и благоустройство территории".
Поскольку Зилайскалнс находится в природном заповеднике, меры по охране окружающей среды и улучшению качества планируются также для сохранения склонов, лесов с оврагами и бореальных лесов. В целом планируемая стоимость проекта составляет более 720 000 евро, большая часть которых покрывается Фондом кохезии Европейского союза.
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