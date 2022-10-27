Видео ⟩ Илон Макс пришел в главный офис Twitter с раковиной

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Кроме того, Маск внес изменения в свой профиль Twitter, назвав себя шефом Twitter ("Chief Twit"), и указав в качестве места нахождения главный офис Twitter.

По информации зарубежных СМИ, суд дал миллиардеру время до пятницы, чтобы заключить сделку о приобретении предприятия. Это позволит покончить с затянувшейся на несколько месяцев неизвестностью по поводу того, состоится ли эта сделка.

Несмотря на то, что Маск явился в главный офис компании, еще не известно, заключена ли сделка.

Предприятие подтвердило агентству Associated Press, что Маск на самом деле пришел в офис с раковиной, но от более подробных комментариев отказалось.

Одним из главных препятствий для миллиардера в заключении сделки стало сохранение финансирования, которое было обещано примерно шесть месяцев назад. Разговоры о том, что Маск хочет купит Twitter, возникли в конце марта этого года.

Напомним, в Twitter ожидается массовое увольнение сотрудников, особенно, если Маск завершит сделку по приобретению предприятия за 44 миллиарда долларов, сообщил неделю назад Washington Post.

Маск, говоря с инвесторами о сделке по приобретению компании, заявил, что планирует ликвидировать примерно три четверти рабочих мест предприятия, оставив чуть более 2000 работников.

Маск подписал договор о приобретении Twitter за 44 миллиарда долларов в апреле, а в июле сообщил, что отказывается от сделки, и обвинил Twitter в высказывании вводящих в заблуждение сообщений о количестве фейковых аккаунтов на этой платформе.

В начале октября Маск выразил готовность продолжать сделку по приобретению Twitter и направил в компанию письмо с предложением завершить сделку.