Вокруг нас много трудолюбивых и предприимчивых людей, которые вместо того, чтобы ныть и жаловаться на свою тяжелую жизнь, проявляют инициативу, создают сообщества и собирают средства, спасают исторические здания от забвения, создают новые туристические достопримечательности и вдохновляют других думать о том, что мы можем сделать, чтобы жить в самой красивой Латвии. В проекте "Истории латвийских сообществ" мы рассказываем о людях, которые, объединив свои силы и ум, сделали много хорошего. На этот раз поговорим о достижениях жителей Леймани: о парке латвийских знаков, с любовью созданном их собственными руками, и обновленном доме ремесел "Рукиши", где можно печь хлеб, ткать и познакомиться с историей волости.
Истории латвийских сообществ ⟩ Гордость Леймани - парк латвийских знаков и завоеванные пчелами "Рукиши"
Леймани пахнут настоящим хлебом, испеченным в печи, а визитная карточка этого места - Парк латвийских знаков, который всегда привлекает внимание, когда едешь по шоссе в Екабпилс. Величественный Народный дом Лейманю, ярко-фиолетовый среди зеленых деревьев летом и белый зимой, показывает, что это место живое и вращается, как ручная мельница на солнце.
Название волости, вероятно, происходит от слова "leimanis" - в Средневековье вассал ордена, получивший небольшой участок земли без крепостных и обязанный отправляться со своим конем и оружием в организованные орденом походы, составляя легкую кавалерию. Точно неизвестно, сколько кавалеристов было в предках лейманцев.
Несмотря на то, что административный центр волости находится в Межгале, именно село Леймани создает образ как волости, так и, конечно, Екабпилсского края. Во многом это объясняется удачным расположением на асфальтированной государственной автодороге P72, центр села опрятный, декоративный и привлекает внимание.
Движущая сила Леймани - активное сообщество
При встрече с людьми из разных сообществ Селии чаще всего можно услышать следующие слова о Леймани: чистота, вера, латвийские знаки, трудолюбие, изобретательность, ремесла, традиции, люди, солнце, народный дом, хлеб, помол, вкусно, запах хлеба, зерно, движение, ритм года, медведь.
Да, в Леймани были замечены и медведи, и волки, и различные другие живые существа. В последние годы туристический поток был особенно обильным. Почему туристам нравится Леймани? Это же очень маленький населенный пункт в глубине сельской местности.
Ответ прост - Леймани - это сообщество, визуальный образ и содержание которого создает активная неправительственная организация, общество Akācija Plus. Возникшее как неформальная группа по интересам в 2000 году, оно было зарегистрировано как общество в 2004 году. Общество развивается маленькими шагами и малыми средствами на уровне своего поселка/волости, не претендуя на большие дела и громкие успехи, но за время своей деятельности оно многого достигло.
На протяжении всех этих двадцати лет общество проявляло настойчивость и активность как в организации обучения, так и в реализации инвестиционных проектов. Представители общества собрали и составили различные исторические записи о том, что здесь было и происходило, какой была жизнь и как выглядела эта местность во времена первой независимости. Особая роль в исследовании местной истории и обобщении материалов принадлежит Ине Селе. Когда слушаешь и рассматриваешь историю волости на большой карте, становится немного грустно, поскольку мало что осталось от былой славы, но когда видишь, с каким рвением и энергией общество продвигается вперед во всех своих делах, понимаешь, что просто все изменилось, и не сказать, что стало хуже.
Парк латвийских знаков и дом ремесел
Общество Akācija Plus создало парк латвийских знаков Леймани - достопримечательность, включенную во все туристические и презентационные материалы самоуправления, и уже двадцать второй год по случаю Дня знаний там проводится выставка цветочных композиций, которая вызывает большой интерес у посетителей.
В последние годы в поселке был построен новый общественный центр, туристическая и экскурсионная достопримечательность - дом ремесел "Рукиши". Там можно испечь хлеб, познакомиться с историей волости, заняться ткачеством и воспользоваться услугами гида для посещения парка латвийских знаков.
О том, что раньше было в "Рукиши", рассказывают руководитель Akācija Plus Инита Лаце и активистка общества Ингрида Пуките: "Раньше здесь жила семья Пормалисов, была торговая лавка, где продавалось все необходимое для жизни, и это была одна из самых известных лавок в округе! Позже, во времена Латвийской Республики, здесь были почта и телеграф, потом появились другие частные магазины... А в 2014 году общество Akācija Plus получило ключи от хозяйки дома и начало здесь работать".
Завоеванные пчелами "Рукиши"
Чтобы услышать особенную историю о том, как и почему у общества появились "Рукиши", отправляйтесь в Леймани и услышьте ее от самих активисток общества, но однозначно - дом возрожден и полон жизни, каждый год ищутся и находятся средства, чтобы приукрасить хотя бы маленький кусочек, чтобы сделать его лучше. За несколько лет было проделано много действительно впечатляющей работы.
Во время обновления и утепления фундамента дома было обнаружено, что "Рукиши" - настоящий пчелиный улей, стены полны пчел и меда. "Сквоттерам", хотя и с небольшим скандалом, пришлось найти новый дом, и, таким образом, здесь остались только трудолюбивые пчелки Akācija Plus.
Первое помещение, которое отремонтировали, теперь является ткацкой, где стоят три старинных станка, на каждом из которых начата какая-то работа. Возле стен видны и аккуратно сложенные готовые работы.
Инита рассказывает: "На открытии здесь был прекрасный большой кофейный столик с красивыми чашками... но потом мы подумали, что совсем недалеко, чуть вперед по дороге, у одной женщины есть ткацкий станок, мы должны принести его сюда, и тогда здесь будет ткацкая комната. Теперь у нас уже три станка, идем и ткем!".
Надо сказать, что скромные на первый взгляд ткацкие изделия - тряпичные ковровые дорожки - здесь выглядят как настоящие художественные гобелены. Цветовые переходы подобраны с большим вкусом, а узоры такие разные и атмосферные!
Переходим в следующее помещение, которое называют "комнатой древних вещей". "Это комната древних вещей, и она еще не полностью обставлена. Сначала мы сложили все в большую кучу посередине, потом раскладывали и сортировали, но все равно тут надо все еще лучше систематизировать. В этой комнате жил сам хозяин - дядя Гельмут (Helmutonkulis). Он жил здесь до конца своих дней".
В комнате древних вещей можно найти настоящие сокровища. Со времен торговой лавки сохранилась даже пара плоских туфель. Катушки ниток мулине, наборы иголок и другие полезные предметы быта показывают, что это действительно был универсальный магазин, где заботились о том, чтобы в наличии было все необходимое для жизни.
Заботиться о земле и почитать традиции
Существенное место в жизни сообщества Леймани занимают латвийские традиции и значительная роль истории. Это подчеркивается на праздниках и ярко проявляется в повседневной жизни. Религия в Леймани играет минимальную роль, здесь нет церквей и приходов. Духовное содержание сообщества формируют сила национальных традиций, гордость за свою латышскость и богатство истории этого места.
Волость Леймани исторически характеризовалась сильными, хорошо развитыми фермерскими хозяйствами, занимающимися в основном выращиванием зерна. Владельцы ферм по-прежнему являются важной частью сообщества, внося свой вклад в развитие поселка как посредством волонтерской работы, так и оказывая при необходимости финансовую поддержку. Национальная гордость также отражается в этом аспекте: мы заботимся о своей земле, у нас все хорошо, мы бережем наши традиции, нашу землю и почитаем нашу историю.
Сила и мощь сообщества Леймани
Лейманцы не были большими приверженцами и сторонниками советской власти.
В газете Brīvajā Daugavā за 1946 год можно прочитать: "Село Леймани в волости Биржу все еще отстает в лесных работах, хотя расстояние от села до леса составляет всего около 4 километров. Из 138 хозяйств в Леймани к 18 февраля только 16 выполнили нормы по лесным работам выполнили только 16. Председатель Арклиньш оправдывается, что крестьяне его не слушают. Лейманцы, за исключением самых сознательных, видят, что мужчины, обладающие силой, ничего не делают, не проявляют желания работать. Сельисполком должен, не стесняясь, вовлекать кулацкие элементы в лесные работы, ломать их упрямство".
Кажется, что упрямство тех времен так и не было сломлено, оно здесь в крови. Упрямство, терпение, традиции и уважение к истории, любовь к своему месту, способность объединяться - вот, пожалуй, сильные стороны сообщества Леймани.
Когда вы гостите в Леймани, вы чувствуете настоящее женское тепло. Естественный ритм, основательность и практичность, настоящая мудрость жизни и спокойное пламя - вот за чем приезжают сюда люди из других мест, за этим и свои приходят.
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Цель проекта "Сделай свой город лучше!" - побудить общественность улучшить окружающую среду, выдвигая разного рода объекты и места, нуждающиеся в изменениях. Вы можете творчески подойти к своим идеям - создать что-то новое, заменить или обновить существующий объект, улучшить или озеленить территорию. Все желающие могут представить свой проект на официальном сайте Mežpils в период с 1 октября по 30 ноября. Три из представленных проектов получат финансирование в размере до 10 000 евро для их реализации.
Статья создана в сотрудничестве с Mežpils alus и проектом* общества Ūdenszīmes "Катализатор роста сообщества. Эмпатия".
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*Финансовую поддержку проекта программы NVO fonds осуществляет Фонд интеграции общества из средств, выделенных Министерством культуры.