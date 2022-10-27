Истории латвийских сообществ ⟩ Гордость Леймани - парк латвийских знаков и завоеванные пчелами "Рукиши"

Да, в Леймани были замечены и медведи, и волки, и различные другие живые существа. В последние годы туристический поток был особенно обильным. Почему туристам нравится Леймани? Это же очень маленький населенный пункт в глубине сельской местности.

Ответ прост - Леймани - это сообщество, визуальный образ и содержание которого создает активная неправительственная организация, общество Akācija Plus. Возникшее как неформальная группа по интересам в 2000 году, оно было зарегистрировано как общество в 2004 году. Общество развивается маленькими шагами и малыми средствами на уровне своего поселка/волости, не претендуя на большие дела и громкие успехи, но за время своей деятельности оно многого достигло.

На протяжении всех этих двадцати лет общество проявляло настойчивость и активность как в организации обучения, так и в реализации инвестиционных проектов. Представители общества собрали и составили различные исторические записи о том, что здесь было и происходило, какой была жизнь и как выглядела эта местность во времена первой независимости. Особая роль в исследовании местной истории и обобщении материалов принадлежит Ине Селе. Когда слушаешь и рассматриваешь историю волости на большой карте, становится немного грустно, поскольку мало что осталось от былой славы, но когда видишь, с каким рвением и энергией общество продвигается вперед во всех своих делах, понимаешь, что просто все изменилось, и не сказать, что стало хуже.