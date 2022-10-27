США ввели санкции против Жасмин и ее мужа

Супруг певицы Жансмин Илан Шор - лидер оппозиционной партии "Шор", организующей в последние недели массовые протесты в Кишиневе.

В Вашингтоне считают, что Шор действует в интересах России и пытается организовать беспорядки в координации с ней с целью подорвать демократическое развитие Молдовы. Мужчину подозревают в коррупции. Ранее он уже был осужден в Молдове по делу о пропаже миллиарда долларов из банковской системы страны.

Илан Шор сейчас находится за границей и объявлен в розыск.

Певица Жасмин (наст. имя - Сара Шор) тоже попала под санкции. В списке есть и молдавский политик и олигарх Влад Плахотнюк. Его ранее считали "серым кардиналом" политики в Молдове. Он был вынужден бежать из страны после того, как против него объединились другие политические силы. Его обвиняют в коррупции.

Сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки и герой одного из известных расследований Алексея Навального тоже попал в списки. В 2021 году Игорь Чайка совместно с пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым разработал план по подрыву власти президента Молдовы и возвращению страны в российскую сферу влияния. Отдельная важная роль в этой схеме была у партии "Шор" и сторонников бывшего президента Молдовы Игоря Додона.

Санкции введены также против ряда компаний, владельцем которых, как утверждается, является Чайка, и против четверых физических лиц, которые описаны как партнеры и помощники Чайки.