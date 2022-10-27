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ЧП у Аугшлигатне: на Видземском шоссе на час перекроют движение

rus.tvnet.lv
ЧП у Аугшлигатне: на Видземском шоссе на час перекроют движение
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Работы по восстановлению протока в Лигатне на Видземском шоссе
Работы по восстановлению протока в Лигатне на Видземском шоссе Фото: Renārs Koris

На Видземском шоссе (А2) у Аугшлигатне в 14:30 на час будет блокировано движение, объезд участка возможен по автодороге Сигулда - Вилдога - Лигатне (V83), сообщает агентство LETA.

По информации Latvijas valsts ceļi, у Аугшлигатне в кювет съехала тяжелая техника, и в 14:30 начнут ее вытаскивать. Движение на данном участке будет заблокировано полностью.

Планируется, что движение на участке А2 будет возобновлено в 15:30.

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