Центр обслуживания закрыт, на телефон не дозвониться: жители разочарованы Latvijas Gāze

В Риге, на улице Вагону, 20, у жителей до сих пор нет возможности поговорить ни с одним из представителей Latvijas Gāze. Центр обслуживания клиентов закрыт, а единственная находящаяся здесь точка самообслуживания не имеет никакого отношения к Latvijas Gāze.

Ситуация на улице Вагону, 20, где до сих пор находился пункт приема клиентов Latvijas Gāze, изменилась уже в 2017 году, когда предприятие прошло юридическую реорганизацию.

В настоящее время этот адрес принадлежит компании Gaso, которая занимается не продажей газа, а технической поддержкой.

Однако клиенты Latvijas Gāze недостаточно информированы о том, что теперь там управляет компания, которая не имеет никакого отношения к изменению тарифов на газ, переплатам или долгам.

Представитель Gaso Яна Рубинчик подчеркивает:

"Не стоит приходить сюда.

Мы не можем отвечать на вопросы, адресованные другой компании. Мы не продаем газ и не можем нести ответственность за счета. У нас нет доступа к этой системе".

В то же время на информационный телефон Latvijas Gāze нельзя дозвониться. Люди, движимые привычкой, приходят на улицу Вагону, 20, и испытывают разочарование. В основном это пенсионеры, которые в разговоре признаются, что давно не могли дозвониться в компанию, поэтому пошли по этому адресу.

Не является ли постоянный поток пожилых людей на улицу Вагону, 20, доказательством того, что существует острая необходимость в клиентском центре, где пенсионеры могут пообщаться со специалистом Latvijas Gāze?

Между тем компания поясняет, что в прошлом году она инвестировала около 800 000 евро для обеспечения эффективной работы в области коммуникации и обслуживания клиентов, а также для улучшения цифровых процессов. В этом году планируется инвестировать уже один миллион евро.