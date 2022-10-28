Нефтегазовый закат России. Как война в Украине меняет будущее мировой энергетики

В итоге к 2030 году доля России на мировом энергетическом рынке сократится примерно до 13% с прошлогодних 20%. В выигрыше окажутся США и страны Ближнего Востока - их доли увеличатся.

Но главный рост придется не на ископаемые, а на возобновляемые источники энергии, полагает IEA.

Война ускорила "зеленую революцию"

Несмотря на то, что Европа в ответ на кризис расконсервировала угольные станции и срывает цели сокращения выбросов, в целом перемены эти не замедлили, а ускорили "зеленую революцию" в энергетике, уверены эксперты IEA.

Еще в 2011 году агентство предрекало "золотой век газа". Теперь оно ожидает, что растущие потребности населения и промышленности в энергии будут покрываться в основном за счет "зеленой" энергетики - прежде всего ветряков и солнечных батарей.

Даже британская армия переходит на солнечную энергию Фото: PA Media

"В результате вторжения России в Украину мировая энергетика стремительно меняется у нас на глазах. Меняется не на время, а на десятилетия, - сказал Бироль. - Меры, принимаемые властями во всем мире в ответ на кризис, обещают исторический, решительный поворот к более чистой, доступной и безопасной энергосистеме будущего".

Если все взятые на сегодняшний день обязательства будут исполнены, к 2030 году вложения в чистую энергетику увеличатся до 2 трлн долларов в год, что в полтора раза больше текущих инвестиций.

В результате рост выбросов парниковых газов, вызывающих глобальное потепление, прекратится уже в 2025 году. А спрос на все виды ископаемого топлива перестанет расти или вовсе сократится, прогнозирует IEA.