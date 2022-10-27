Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в настоящее время у США нет доказательств, свидетельствующих о возможном применении "грязной бомбы" в Украине.
США: нет данных о применении "грязной бомбы" в Украине
США: нет данных о применении "грязной бомбы" в Украине
С точки зрения США нет никаких указаний на то, что президент России Владимир Путин принял решение об использовании такого оружия. "Мы также не видели никаких признаков того, что украинцы планируют что-то подобное", - сказал министр.
По словам Остина, украинские лидеры заверили, что у них нет таких планов.
Также он подчеркнул, что США не видят признаков того, что российские учения "Гром-2022", которые сейчас идут на северо-западе страны, могут быть прикрытием для подготовки к применению ядерного оружия в украинском конфликте.
"Мы не видели ничего, что дало бы нам повод думать на данный момент, что это какая-то операция прикрытия", - сказал он.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!