США: нет данных о применении "грязной бомбы" в Украине

С точки зрения США нет никаких указаний на то, что президент России Владимир Путин принял решение об использовании такого оружия. "Мы также не видели никаких признаков того, что украинцы планируют что-то подобное", - сказал министр.

По словам Остина, украинские лидеры заверили, что у них нет таких планов.

Также он подчеркнул, что США не видят признаков того, что российские учения "Гром-2022", которые сейчас идут на северо-западе страны, могут быть прикрытием для подготовки к применению ядерного оружия в украинском конфликте.

"Мы не видели ничего, что дало бы нам повод думать на данный момент, что это какая-то операция прикрытия", - сказал он.