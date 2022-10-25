Что такое "грязная бомба", которой Россия пугает мир, и насколько велика опасность?

Главный поражающий фактор "грязной бомбы" - радиоактивное загрязнение Фото: Getty Images

Последствия загрязнения могут сказаться на здоровье людей, но не сразу, а своевременное обнаружение и распознание типа радиоактивного вещества поможет местным властям принять меры защиты и эвакуации из зараженного района.

Местность будет заражена, однако большой военной выгоды из этого получить не выйдет - она не будет пригодна для использования, а дезактивация и другие устранения последствий взрыва будут довольно дорогостоящими мероприятиями.

Профессор Института международных отношений Киевского национального университета имени Т. Шевченко, эксперт по нераспространению ядерного оружия Сергей Галака рассказал Би-би-си, что характер и территория радиоактивного загрязнения будут зависеть от природных факторов и состава изотопов.

"Если будет сильный ветер и не будет дождя, тогда будет сильное загрязнение. Если будет слабый ветер и сильный дождь, то осадки это загрязнение локализуют в определенной местности", - сказал эксперт.

Взрыв ядерной бомбы приводит к меньшему заражению местности и наносит больший урон другими поражающими факторами - взрывной волной, излучением и проникающей радиацией.

Психологический фактор

Люди достаточно боятся радиации, чтобы "грязная бомба" стала мощным психологическим фактором. Ее иногда называют "оружием массового разложения" [weapons of mass disruption].

Взрыв такого боеприпаса с выбросом радиоактивных материалов может вызвать страх у большого числа людей, спровоцировать их на массовые панические действия.