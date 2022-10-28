В четверг, 27 октября, Сейм в окончательном чтении принял поправки к Уголовному закону, устанавливающие уголовное наказание в случае умышленного уклонения земессаргов от мобилизации.
Земессаргов за уклонение от мобилизации может ждать тюрьма
Земессаргов за уклонение от мобилизации может ждать тюрьма
За это будут приговаривать к временному лишению свободы, пробационному надзору, общественным работам или штрафу.
Ранее такое наказание за умышленное уклонение от мобилизации должно было применяться к военнослужащим запаса или резервистам.
Как сообщалось, ранее Сейм принял окончательные поправки к Закону о Земессардзе, которые предусматривают, что в случае мобилизации земессарги будут зачисляться на действительную службу в качестве солдат, сообщила пресс-служба парламента.
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