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Земессаргов за уклонение от мобилизации может ждать тюрьма

rus.tvnet.lv
Земессаргов за уклонение от мобилизации может ждать тюрьма
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Земессарги. Иллюстративное фото
Земессарги. Иллюстративное фото Фото: Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmija

В четверг, 27 октября, Сейм в окончательном чтении принял поправки к Уголовному закону, устанавливающие уголовное наказание в случае умышленного уклонения земессаргов от мобилизации.

За это будут приговаривать к временному лишению свободы, пробационному надзору, общественным работам или штрафу.

Ранее такое наказание за умышленное уклонение от мобилизации должно было применяться к военнослужащим запаса или резервистам.

Как сообщалось, ранее Сейм принял окончательные поправки к Закону о Земессардзе, которые предусматривают, что в случае мобилизации земессарги будут зачисляться на действительную службу в качестве солдат, сообщила пресс-служба парламента.

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