Земессаргов за уклонение от мобилизации может ждать тюрьма

За это будут приговаривать к временному лишению свободы, пробационному надзору, общественным работам или штрафу.

Ранее такое наказание за умышленное уклонение от мобилизации должно было применяться к военнослужащим запаса или резервистам.

Как сообщалось, ранее Сейм принял окончательные поправки к Закону о Земессардзе, которые предусматривают, что в случае мобилизации земессарги будут зачисляться на действительную службу в качестве солдат, сообщила пресс-служба парламента.