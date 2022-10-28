Фото ⟩ Россия пугает "грязной бомбой", используя фото 12-летней давности

При этом они подчеркнули, что радиоактивные отходы в Словении надежно хранятся, контролируются и не используются для изготовления "грязной бомбы".

Фото: Slovenian Government/@govSlovenia/Twitter.com

Аккаунты российских властей, включая посольство России в Латвии, регулярно публикуют дезинформацию и откровенную российскую пропаганду в Twitter и других социальных сетях.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявление Шойгу о подготовке в Украине "грязной бомбы".

"Если кто-то может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это только один субъект - и этот субъект только что повелел товарищу Шойгу куда-то звонить", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский считает, что после сообщений Кремля о "грязной бомбе", мир должен реагировать максимально жестко. "Если Россия подготовила очередное повышение ставок и очередной шаг эскалации, она должна превентивно и до всякой новой "грязи" увидеть, что мир ее не примет", - сказал Зеленский.

Тем временем аналитики Американского института изучения войны (ISW) говорят, что Шойгу, похоже, пытался замедлить или остановить западную военную помощь Украине и ослабить НАТО, напугав министров обороны альянса, в то время как Россия терпит военные неудачи в Украине.

Заявления Шойгу вряд ли можно назвать предвестником ядерной атаки на один или несколько украинских городов или объектов критической инфраструктуры в надежде шокировать Украину и заставить ее капитулировать либо заставить Запад прекратить помощь Украине, поскольку Россия продолжает терпеть военные неудачи и к концу года рискует потерять западный Херсон, считают аналитики центра.

Кроме того, Кремль также вряд ли будет готовить атаку "под чужим флагом" с применением "грязных бомб". Заявления Шойгу являются продолжением многолетней информационной кампании России.