Россия использовала в социальных сетях фотографии, сделанные в хранилище радиоактивных отходов на атомной электростанции в Словении в 2010 году, чтобы заявить, что Украина планирует взорвать "грязную бомбу".
Фото ⟩ Россия пугает "грязной бомбой", используя фото 12-летней давности
Ранее сообщалось, что на минувшей неделе министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны Великобритании, Франции и Турции, в которых выразил "озабоченность возможными украинскими провокациями с применением "грязной бомбы"". Шойгу также поговорил с министром обороны США Ллойдом Остином.
Так называемая грязная бомба может отравить радиоактивным веществом большую территорию, что сделает ее опасной для мирных жителей. Ядерный взрыв она не вызывает.
Тем временем МИД России в понедельник, 24 октября, опубликовал в микроблоге Twitter фотографии ядерного реактора и ядерных отходо , заявив, что "по имеющейся информации, две украинские организации получили прямой заказ на создание так называемой "грязной бомбы"".
25 октября официальный Twitter-аккаунт правительства Словении отреагировал на пост МИД России, указав на ложь России. Снимкам, опубликованным в российском твите, 12 лет, и они были сделаны на территории Словении. На снимках показано хранилище радиоактивных отходов атомной электростанции Кршко.
Представители Словении заявили, что фотография принадлежит Словенскому агентству по обращению с радиоактивными отходами (ARAO) и что российское министерство использовало ее без разрешения агентства. Аккаунт правительства Словении также написал в Twitter, что на фотографии были видны детекторы дыма.
При этом они подчеркнули, что радиоактивные отходы в Словении надежно хранятся, контролируются и не используются для изготовления "грязной бомбы".
Аккаунты российских властей, включая посольство России в Латвии, регулярно публикуют дезинформацию и откровенную российскую пропаганду в Twitter и других социальных сетях.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявление Шойгу о подготовке в Украине "грязной бомбы".
"Если кто-то может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это только один субъект - и этот субъект только что повелел товарищу Шойгу куда-то звонить", - подчеркнул Зеленский.
Зеленский считает, что после сообщений Кремля о "грязной бомбе", мир должен реагировать максимально жестко. "Если Россия подготовила очередное повышение ставок и очередной шаг эскалации, она должна превентивно и до всякой новой "грязи" увидеть, что мир ее не примет", - сказал Зеленский.
Тем временем аналитики Американского института изучения войны (ISW) говорят, что Шойгу, похоже, пытался замедлить или остановить западную военную помощь Украине и ослабить НАТО, напугав министров обороны альянса, в то время как Россия терпит военные неудачи в Украине.
Заявления Шойгу вряд ли можно назвать предвестником ядерной атаки на один или несколько украинских городов или объектов критической инфраструктуры в надежде шокировать Украину и заставить ее капитулировать либо заставить Запад прекратить помощь Украине, поскольку Россия продолжает терпеть военные неудачи и к концу года рискует потерять западный Херсон, считают аналитики центра.
Кроме того, Кремль также вряд ли будет готовить атаку "под чужим флагом" с применением "грязных бомб". Заявления Шойгу являются продолжением многолетней информационной кампании России.
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