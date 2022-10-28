Шварценеггер встретился с участниками Kalush Orchestra

Оказалось, Арнольд Шварценеггер сам пригласил музыкантов к себе, когда они находились в Калифорнии. Актер и Kalush Orchestra поговорили о ситуации в Украине.

"Поблагодарили его за поддержку, поделились, насколько это важно для нас. Вы знаете, Арнольд Шварценеггер активно поддерживает украинцев с первых дней войны, за что мы ему очень благодарны. Верим, что зарубежная поддержка будет только усиливаться. Приятно было встретиться с такой легендой, я, можно сказать, вырос на фильмах с его участием", - рассказал о встрече в Instagram лидер Kalush Orchestra Олег Псюк.

Он написал, что актер вышел их встречать с домашним ослом, а еще положительно оценил его розовую панамку.

Арнольд Шварценеггер тоже рассказал об этой встрече в своих соцсетях: "Это была фантастическая встреча с Kalush Orchestra, победителями "Евровидения" из Украины. Вы меня вдохновляете!".