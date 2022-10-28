Памятники в Даугавпилсе снесут в последние дни октября
Даугавпилсская дума это не подтверждает
Конституционный суд Латвии (КС) обязал Даугавпилс исполнить утвержденный Сеймом Закон о демонтаже памятников, прославляющих советский режим. Обелиск в сквере Славы и стелу на улице 18 Ноября снесут уже в этом месяце, предположительно, в ночь с 30 на 31 октября, передает даугавпилсский портал Chayka.lv.
Доступ к памятникам закроют 30 и 31 октября
Сносить памятники, видимо, будут ночью. Об этом свидетельствует запись в дополнительном выпуске официального издания Latvijas Vēstnesis. 27 октября опубликовали информацию о запрете приближаться к памятникам в Даугавпилсе. Доступ к ним будет закрыт с 22 часов 30 октября до 9 часов 31 октября.
Запрещено будет подходить к обелиску в сквере Славы на ул. Таутас и к прилегающей территории от ул. Елгавас до ул. Гродняс.
С 22 часов воскресенья до 9 часов понедельника будет запрещена остановка и стоянка автомобилей:
на участке ул. Таутас от ул. Гродняс до ул. Елгавас;
на участке ул. Гродняс от ул. 18 Ноября до ул. Таутас;
на участке ул. Елгавас от ул. Таутас до ул. 18 Ноября.
Много раз обращались
27 октября КС принял решение о продлении срока рассмотрения повторного заявления по делу о памятниках Даугавпилса до 26 ноября.
О первом иске самоуправление Даугавпилса говорило еще в июле. Но его КС отклонил в сентябре. Тогда Даугавпилсское самоуправление подало повторный иск, вновь оспаривая требование демонтировать до 15 ноября два памятника.
Даугавпилсская городская дума неоднократно обращалась в Конституционный суд, поскольку считает закон о демонтаже несоответствующим Сатверсме Латвии.
Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в своем обращении в соцсетях подчеркнул, что судьи "до сих пор не могут ответить на вопрос, а не нарушает ли Закон о демонтаже памятников Конституцию? К слову, уже почти четыре месяца не могут ответить на вопрос о начале делопроизводства".
Мэр считает решение КС "бредом"
Элксниньш также находит это решение бредом: "Два памятника в Даугавпилсе … будут демонтированы вне зависимости от решения думы. Бред!".
Являлся ли Закон о демонтаже памятников корректным с юридической точки зрения, станет известно уже после демонтажа объектов.
"Что произойдет в том случае, если 26 ноября судьи КС сочтут начать разбирательство о том, что Закон о демонтаже противоречил Конституции, остается только гадать", - пишет Элксниньш.
В VARAM были уверены в сносе
Несмотря на действия мэра, в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) до последнего были абсолютно уверены - памятники снесут.
Заместитель госсекретаря министерства Илзе Оша рассказала "Чайке", что Даугавпилсская дума предоставила им план по демонтажу. Правда, там отсутствовала дата окончания выполнения работ.
Но, как изданию пояснили в VARAM, город уже обещал уложиться в установленные законом сроки. При этом мэр до последнего уклонялся от ответа на вопрос журналистов о том, снесут ли памятники в срок.
Также Оша сообщила, что средства в бюджете Даугавпилса нашли, хотя бюджет на заседании думы так и не приняли.
Всего на снос памятников планируется потратить 57 тысяч евро. Половину расходов покроет государство.
Даугавпилсская дума не сообщает, будут ли памятники демонтированы в ближайшие дни
Даугавпилсская дума не будет комментировать распространенное Государственной полицией в четверг объявление об ограничениях на движение транспорта в Даугавпилсе, сообщила агентству LЕТА представитель самоуправления Наталья Иванова, не уточнив, будут ли в ближайшие дни в городе демонтированы памятники советской армии.
На ул. 18 ноября в Даугавпилсе расположен памятник воинам 360-й стрелковой дивизии, а в сквере Славы - комплекс воинам советской армии.
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