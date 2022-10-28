Памятники в Даугавпилсе снесут в последние дни октября

Скриншот записи мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша в соцсетях Фото: скриншот Facebook

Даугавпилсская городская дума неоднократно обращалась в Конституционный суд, поскольку считает закон о демонтаже несоответствующим Сатверсме Латвии.

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в своем обращении в соцсетях подчеркнул, что судьи "до сих пор не могут ответить на вопрос, а не нарушает ли Закон о демонтаже памятников Конституцию? К слову, уже почти четыре месяца не могут ответить на вопрос о начале делопроизводства".

Мэр считает решение КС "бредом"

Элксниньш также находит это решение бредом: "Два памятника в Даугавпилсе … будут демонтированы вне зависимости от решения думы. Бред!".

Являлся ли Закон о демонтаже памятников корректным с юридической точки зрения, станет известно уже после демонтажа объектов.

"Что произойдет в том случае, если 26 ноября судьи КС сочтут начать разбирательство о том, что Закон о демонтаже противоречил Конституции, остается только гадать", - пишет Элксниньш.

В VARAM были уверены в сносе

Несмотря на действия мэра, в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) до последнего были абсолютно уверены - памятники снесут.

Заместитель госсекретаря министерства Илзе Оша рассказала "Чайке", что Даугавпилсская дума предоставила им план по демонтажу. Правда, там отсутствовала дата окончания выполнения работ.