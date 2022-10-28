Левитс рассказал, когда назовет кандидата в премьер-министры

Об этом президент заявил на конференции "Краеугольные камни развития латвийского государства". При этом он добавил, что хотел бы увидеть не только меморандум коалиционных партий, но и проект декларации нового правительства.

Левитс подчеркнул, что при формировании нового правительства следует искать общий знаменатель, как работать в ближайшие годы. "Проект декларации правительства должен содержать цели, как работать в ближайшие четыре года, с учетом следующих 10 лет", - сказал Левитс.

На конференции президент заявил, что есть несколько областей, по которым в декларации должны быть серьезные пункты, в том числе:

национальная безопасность и внешняя политика,

национальная идентичность, включая латышский язык,

конкурентоспособность Латвии.

Левитс также упомянул о развитии цифровизации, совершенствовании общего образования, популяризации высшего образования и науки. Привлечение квалифицированной рабочей силы, демографические вопросы и государственное управление также имеют важное значение.