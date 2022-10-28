Президент Латвии Эгил Левитс планирует выдвинуть кандидатуру премьер-министра только тогда, когда в проекте правительственной декларации будут достаточно четко обозначены пункты, которые необходимо реализовать, и "мы будем уверены, что это правительство намерено сделать что-то значимое".
Левитс рассказал, когда назовет кандидата в премьер-министры
Об этом президент заявил на конференции "Краеугольные камни развития латвийского государства". При этом он добавил, что хотел бы увидеть не только меморандум коалиционных партий, но и проект декларации нового правительства.
Левитс подчеркнул, что при формировании нового правительства следует искать общий знаменатель, как работать в ближайшие годы. "Проект декларации правительства должен содержать цели, как работать в ближайшие четыре года, с учетом следующих 10 лет", - сказал Левитс.
На конференции президент заявил, что есть несколько областей, по которым в декларации должны быть серьезные пункты, в том числе:
- национальная безопасность и внешняя политика,
- национальная идентичность, включая латышский язык,
- конкурентоспособность Латвии.
Левитс также упомянул о развитии цифровизации, совершенствовании общего образования, популяризации высшего образования и науки. Привлечение квалифицированной рабочей силы, демографические вопросы и государственное управление также имеют важное значение.
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