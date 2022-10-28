Государственная полиция переквалифицировала уголовное производство по делу о спиле большого дерева на строительной площадке рядных домов в Марупе, поэтому в случае поимки преступников им грозит более длительный срок тюремного заключения.
Дело о вырубке дуба в Марупе: виновным грозит более суровое наказание
Изначально полиция возбудила уголовное дело за самовольную вырубку деревьев. Такое нарушение наказывается лишением свободы на срок до двух лет, общественными работами или штрафом.
В настоящее время принято решение о переквалификации уголовного производства по статье Уголовного кодекса об уничтожении или повреждении особо охраняемых природных территорий, если это причинило значительный ущерб.
За это может быть применено лишение свободы на срок до пяти лет, общественные работы или штраф, сообщили агентству LETA в полиции.
Полиция призывает очевидцев, которые находились возле автобусных остановок Марупской государственной гимназии и рядом с ними 26 октября с 11:00 до 11:30, позвонить в полицию по телефону 110.
В полиции не стали комментировать, предоставили ли жители записи камер видеонаблюдения ближайших домов и видеорегистраторов, установленных в автомобилях. Точно так же представители застройщика и строительного подрядчика не дали комментариев и не были допрошены полицией.
Уже сообщалось, что в среду, 26 октября, муниципальная полиция Марупского края получила информацию о возможном противоправном действии, связанном с вырубкой охраняемого государством дуба на улице Кантора.
Рядом со спиленным дубом ведутся работы по строительству жилого проекта Dižosolu nami. По данным думы, в начале года жители близлежащих домов обратились в муниципалитет, DAP и другие ответственные органы с просьбой позаботиться о том, чтобы дуб не пострадал во время строительных работ.
Как свидетельствует архив агентства LETA, этим летом, пытаясь спасти дуб, Генпрокуратура обратилась в Административный районный суд с заявкой на возобновление административного дела в связи с решением Марупской краевой думы выдать разрешение для строительства в упомянутом месте ряда домов.
Совладелец и член правления застройщика и подрядчика проекта, сообщил агентству LETA, что строители не были на строительной площадке рядных домов в Марупе, где был срублен огромный дуб, с 12 апреля, когда было аннулировано разрешение на строительство проекта.
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