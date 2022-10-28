Дело о вырубке дуба в Марупе: виновным грозит более суровое наказание

Изначально полиция возбудила уголовное дело за самовольную вырубку деревьев. Такое нарушение наказывается лишением свободы на срок до двух лет, общественными работами или штрафом.

В настоящее время принято решение о переквалификации уголовного производства по статье Уголовного кодекса об уничтожении или повреждении особо охраняемых природных территорий, если это причинило значительный ущерб.

За это может быть применено лишение свободы на срок до пяти лет, общественные работы или штраф, сообщили агентству LETA в полиции.

Полиция призывает очевидцев, которые находились возле автобусных остановок Марупской государственной гимназии и рядом с ними 26 октября с 11:00 до 11:30, позвонить в полицию по телефону 110.

В полиции не стали комментировать, предоставили ли жители записи камер видеонаблюдения ближайших домов и видеорегистраторов, установленных в автомобилях. Точно так же представители застройщика и строительного подрядчика не дали комментариев и не были допрошены полицией.