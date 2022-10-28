Китай - главная угроза, Россия - актуальная проблема: США опубликовали три стратегических документа

В Обзоре ядерной политики российский ядерный арсенал признается одним из двух главных вызовов, вместе с ядерным сдерживанием КНР.

"В 2030-е годы Соединенные Штаты впервые в истории столкнутся с двумя стратегическими соперниками и потенциальными противниками. Это создаст новые нагрузки на [международную стратегическую] стабильность и потребует новых решений по поддержанию сдерживания, гарантий [безопасности], контроля над вооружениями и сокращения рисков", - говорится в тексте публичной версии Обзора ядерной политики.

В целом ядерная стратегия не претерпела принципиальных изменений по отношению к аналогичным предыдущим документам, отмечается в комментарии Breakingdefense.

Соединенные Штаты по-прежнему рассматривают ядерную триаду как средство защиты США и их союзников в случае применения против них ядерного оружия, а также применения неядерных сил с потенциальными последствиями стратегического масштаба, заявил на брифинге в Пентагоне высокопоставленный чиновник министерства обороны США.

При этом в тексте Обзора отдельно говорится о нестратегических ядерных боеприпасах, которые не контролируются в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях.