Умер американский музыкант Джерри Ли Льюис, считающийся одним из основоположников рок-н-ролла. Ему было 87 лет. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-релиз представителя музыканта.
Умер один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис
Умер один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис
Льюис умер дома в Мемфисе, штат Теннесси. О причине смерти не сообщается.
Музыканта считают одним из отцов рок-н-ролла. Сам музыкант так описывал свой вклад в становление этого жанра: "Был рокабилли и Элвис [Пресли]. Но не было чистого рок-н-ролла до того, как Джерри Ли Льюис не выбил дверь ногой".
Расцвет его карьеры пришёлся на середину 1960-х годов. Джерри Ли Льюис - исполнитель таких хитов, как Crazy Arms, Whole Lotta Shakin’ Goin’ On и Great Balls of Fire.
Видео: Джерри Ли Льюис исполняет Great Balls of Fire
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