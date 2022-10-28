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Умер один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

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Умер один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис
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Основоположник рок-н-ролла Джерри Ли Льюис
Основоположник рок-н-ролла Джерри Ли Льюис Фото: Скриншот с Telegram канала Политика страны

Умер американский музыкант Джерри Ли Льюис, считающийся одним из основоположников рок-н-ролла. Ему было 87 лет. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-релиз представителя музыканта.

Льюис умер дома в Мемфисе, штат Теннесси. О причине смерти не сообщается.

Музыканта считают одним из отцов рок-н-ролла. Сам музыкант так описывал свой вклад в становление этого жанра: "Был рокабилли и Элвис [Пресли]. Но не было чистого рок-н-ролла до того, как Джерри Ли Льюис не выбил дверь ногой".

Расцвет его карьеры пришёлся на середину 1960-х годов. Джерри Ли Льюис - исполнитель таких хитов, как Crazy Arms, Whole Lotta Shakin’ Goin’ On и Great Balls of Fire.

Видео: Джерри Ли Льюис исполняет Great Balls of Fire

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