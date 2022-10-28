Умер один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Музыканта считают одним из отцов рок-н-ролла. Сам музыкант так описывал свой вклад в становление этого жанра: "Был рокабилли и Элвис [Пресли]. Но не было чистого рок-н-ролла до того, как Джерри Ли Льюис не выбил дверь ногой".