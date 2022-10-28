Латвийский боксер, бывший чемпион мира по боксу и один из кандидатов на должность депутата от политической партии "Согласие"на выборах в 14-й Сейм Майрис Бриедис опубликовал в социальной сети TikTok видео, в котором он хвастается тем, что починил одну из распиленных скамеек на автобусных остановках.
Видео ⟩ Бриедис похвастался, что отремонтировал одну из сломанных скамеек
"Вы скажете - мелочь! Да, но если бы вы сделали хотя бы это, очень скоро мы жили бы совсем в других условиях!", - пишет боксер.
Бриедис добавляет, что хотя эта работа "как капля в море", он считает, что "добро умножает добро" и, возможно, один из его подписчиков "завтра станет автором следующей работы".
Как сообщалось, в среду, 26 октября, Latvijas Valsts ceļi (LVC) сообщило, что на этой неделе в Добельском и Тукумском краях 15 автобусных остановок подверглись нападению вандалов. На остановках были повреждены скамейки, всего отпилено и украдено 69 деревянных реек. Ущерб, нанесенный вандалами, составил 1157,17 евро.
Информацию о поломанных скамейках российские пропагандисты использовали в одной из своих самых известных передач.
LVC поясняет, что остановки общественного транспорта и другое дорожное оборудование, дорожные знаки, барьеры безопасности, светофоры, освещение ежегодно крадут или повреждают. Последствиями краж и вандализма являются как материальные потери, которые ежегодно составляют несколько сотен тысяч евро, так и другие неудобства, в результате чего безопасность участников дорожного движения часто оказывается под угрозой.
После вторжения России в Украину Майрис Бриедис подвергся критике за публикацию в социальных сетях поста, в котором он "не принимает чью-либо сторону" в войне, развязанной Россией в Украине.
Бриедиса также критиковали за то, что он не поддержал снос памятника в парке Победы.
Ранее Бриедис подвергался публичному осуждению за то, что в социальных сетях выкладывал видео с президентом Беларуси Александром Лукашенко и скептиками вакцинации.
@mairisbriedis13
Tu teiksi - sīkums! Jā, bet, ja arī Tu izdarītu kaut vai tik vien, pavisam drīz mēs dzīvotu pilnīgi citos apstākļos! Mēs dzīvojam tādā vidē, kādu paši mēs to radām! Lai arī šis darbiņš ir kā piliens jūrā, ticu, ka labais vairo labo un, iespējams, tieši Tu rīt būsi nākošā darba autors! Ja tā- dod ziņu!♬ оригинальный звук - Insta/Javokhir_ummataliyev📌