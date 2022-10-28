Видео ⟩ Бриедис похвастался, что отремонтировал одну из сломанных скамеек

"Вы скажете - мелочь! Да, но если бы вы сделали хотя бы это, очень скоро мы жили бы совсем в других условиях!", - пишет боксер.

Бриедис добавляет, что хотя эта работа "как капля в море", он считает, что "добро умножает добро" и, возможно, один из его подписчиков "завтра станет автором следующей работы".

Как сообщалось, в среду, 26 октября, Latvijas Valsts ceļi (LVC) сообщило, что на этой неделе в Добельском и Тукумском краях 15 автобусных остановок подверглись нападению вандалов. На остановках были повреждены скамейки, всего отпилено и украдено 69 деревянных реек. Ущерб, нанесенный вандалами, составил 1157,17 евро.

Информацию о поломанных скамейках российские пропагандисты использовали в одной из своих самых известных передач.