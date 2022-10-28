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Видео ⟩ Распиленные скамейки в Латвии привлекли внимание пропагандистов в России

rus.tvnet.lv
Распиленные скамейки в Латвии привлекли внимание пропагандистов в России
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Скриншот из сюжета передачи "60 минут" о распиленных скамейках в Латвии
Скриншот из сюжета передачи "60 минут" о распиленных скамейках в Латвии Фото: Ekrānuzņēmums

Европа без российских энергоресурсов так страдает, что жители Латвии распиливают на дрова скамейки на остановках общественного транспорта, заявила российская пропагандистка Ольга Скабеева в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Латвия - страна, которая показывает экономическую ситуацию в Европе перед зимой. Как видите, там массово начали воровать скамейки. В Риге уже 15 автобусных остановок остались без скамеек", - рассказала Скабеева.

"Это сделали неизвестные местные жители. Полиция начала искать вандалов, но скамейки, скорее всего, уже не вернут. Скорее всего, их уже использовали вместо дров".

Как сообщалось, в среду, 26 октября, VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) сообщило, что на этой неделе в Добельском и Тукумском краях 15 автобусных остановок подверглись нападению вандалов. На остановках были повреждены скамейки, всего отпилено и украдено 69 деревянных реек. Ущерб, нанесенный вандалами, составил 1157,17 евро.

После российского вторжения в Украину в феврале этого года Скабеева попала в санкционный список Евросоюза.

Российская пропаганда часто пытается изобразить страны Запада - и особенно соседние страны - бедными, неудачливыми и нетерпимыми к русскоязычным.

В сентябре этого года в социальных сетях были распространены фотографии с табличкой, якобы размещенной в общественном транспорте Латвии, которая предписывала русскоязычным занять места в конце автобуса.

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