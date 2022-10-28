Европа без российских энергоресурсов так страдает, что жители Латвии распиливают на дрова скамейки на остановках общественного транспорта, заявила российская пропагандистка Ольга Скабеева в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".
Видео ⟩ Распиленные скамейки в Латвии привлекли внимание пропагандистов в России
Latvia, how are you?— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 27, 2022
Russia reports that your bus stop benches were all stolen to get firewood.
Should we worry? pic.twitter.com/tWMf3cEtBD
"Латвия - страна, которая показывает экономическую ситуацию в Европе перед зимой. Как видите, там массово начали воровать скамейки. В Риге уже 15 автобусных остановок остались без скамеек", - рассказала Скабеева.
"Это сделали неизвестные местные жители. Полиция начала искать вандалов, но скамейки, скорее всего, уже не вернут. Скорее всего, их уже использовали вместо дров".
Как сообщалось, в среду, 26 октября, VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) сообщило, что на этой неделе в Добельском и Тукумском краях 15 автобусных остановок подверглись нападению вандалов. На остановках были повреждены скамейки, всего отпилено и украдено 69 деревянных реек. Ущерб, нанесенный вандалами, составил 1157,17 евро.
❗️Pie valsts autoceļiem Dobeles (att.) un Tukuma novadā sabojāti soliņi 15 autobusu pieturvietās.— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) October 26, 2022
☎️Acinām autovadītājus informēt @Valsts_policija vai zvanīt uz mūsu infolīniju 80005555, ja pamanāt zādzību vai apzinātu ceļu aprīkojuma bojāšanu. Plašāk 👉https://t.co/Kdlm81JqGt pic.twitter.com/WyG8jL65jW
После российского вторжения в Украину в феврале этого года Скабеева попала в санкционный список Евросоюза.
Российская пропаганда часто пытается изобразить страны Запада - и особенно соседние страны - бедными, неудачливыми и нетерпимыми к русскоязычным.
В сентябре этого года в социальных сетях были распространены фотографии с табличкой, якобы размещенной в общественном транспорте Латвии, которая предписывала русскоязычным занять места в конце автобуса.
Latvia. A bus. "Seats for the Russian-speaking people are in the back of the bus only." pic.twitter.com/cLq9S2vxpb— Maria Dubovikova (@politblogme) September 18, 2022
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!