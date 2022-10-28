Видео ⟩ Распиленные скамейки в Латвии привлекли внимание пропагандистов в России

Latvia, how are you?



Russia reports that your bus stop benches were all stolen to get firewood.



Should we worry? pic.twitter.com/tWMf3cEtBD — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 27, 2022

"Латвия - страна, которая показывает экономическую ситуацию в Европе перед зимой. Как видите, там массово начали воровать скамейки. В Риге уже 15 автобусных остановок остались без скамеек", - рассказала Скабеева.

"Это сделали неизвестные местные жители. Полиция начала искать вандалов, но скамейки, скорее всего, уже не вернут. Скорее всего, их уже использовали вместо дров".

Как сообщалось, в среду, 26 октября, VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) сообщило, что на этой неделе в Добельском и Тукумском краях 15 автобусных остановок подверглись нападению вандалов. На остановках были повреждены скамейки, всего отпилено и украдено 69 деревянных реек. Ущерб, нанесенный вандалами, составил 1157,17 евро.

❗️Pie valsts autoceļiem Dobeles (att.) un Tukuma novadā sabojāti soliņi 15 autobusu pieturvietās.

☎️Acinām autovadītājus informēt @Valsts_policija vai zvanīt uz mūsu infolīniju 80005555, ja pamanāt zādzību vai apzinātu ceļu aprīkojuma bojāšanu. Plašāk 👉https://t.co/Kdlm81JqGt pic.twitter.com/WyG8jL65jW — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) October 26, 2022

После российского вторжения в Украину в феврале этого года Скабеева попала в санкционный список Евросоюза.

Российская пропаганда часто пытается изобразить страны Запада - и особенно соседние страны - бедными, неудачливыми и нетерпимыми к русскоязычным.

В сентябре этого года в социальных сетях были распространены фотографии с табличкой, якобы размещенной в общественном транспорте Латвии, которая предписывала русскоязычным занять места в конце автобуса.

Latvia. A bus. "Seats for the Russian-speaking people are in the back of the bus only." pic.twitter.com/cLq9S2vxpb — Maria Dubovikova (@politblogme) September 18, 2022