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Курьерский автомобиль Domino's Pizza, которая открылась сегодня, уже попал в аварию

rus.tvnet.lv
Курьерский автомобиль Domino's Pizza, которая открылась сегодня, уже попал в аварию
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Авария курьерской машины Domino's Pizza
Авария курьерской машины Domino's Pizza Фото: Скриншот с Facebook/Jeļena Trofimika

В пятницу днем, 28 октября, в Риге открылся первый ресторан международной франшизы Domino's Pizza. Спустя несколько часов курьерский автомобиль новой пиццерии уже попал в аварию.

В компании отмечают, что Domino's Pizza гарантирует клиентам, что их пицца будет доставлена ​​в течение 30 минут после заказа.

Сама авария произошла 28 октября, около 22:00 часов вечера, на перекрестке улиц Ницгалес и Деглава, в микрорайоне Дарзциемс. По словам местных жителей, на этом перекрестке постоянно происходят аварии.

Они связывают это с тем, что перекресток недостаточно удобно и хорошо спроектирован и машины не успевают пересечь его. 

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