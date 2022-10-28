В пятницу днем, 28 октября, в Риге открылся первый ресторан международной франшизы Domino's Pizza. Спустя несколько часов курьерский автомобиль новой пиццерии уже попал в аварию.
Курьерский автомобиль Domino's Pizza, которая открылась сегодня, уже попал в аварию
Курьерский автомобиль Domino's Pizza, которая открылась сегодня, уже попал в аварию
В компании отмечают, что Domino's Pizza гарантирует клиентам, что их пицца будет доставлена в течение 30 минут после заказа.
Сама авария произошла 28 октября, около 22:00 часов вечера, на перекрестке улиц Ницгалес и Деглава, в микрорайоне Дарзциемс. По словам местных жителей, на этом перекрестке постоянно происходят аварии.
Они связывают это с тем, что перекресток недостаточно удобно и хорошо спроектирован и машины не успевают пересечь его.
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