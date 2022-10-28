Курьерский автомобиль Domino's Pizza, которая открылась сегодня, уже попал в аварию

В компании отмечают, что Domino's Pizza гарантирует клиентам, что их пицца будет доставлена ​​в течение 30 минут после заказа.

Сама авария произошла 28 октября, около 22:00 часов вечера, на перекрестке улиц Ницгалес и Деглава, в микрорайоне Дарзциемс. По словам местных жителей, на этом перекрестке постоянно происходят аварии.

Они связывают это с тем, что перекресток недостаточно удобно и хорошо спроектирован и машины не успевают пересечь его.