Фото, видео ⟩ Дождались! В Пурвциемсе открылась Domino's Pizza

Открытие прошло в 11:00 по адресу ул. А. Деглава, 100, в Пурвциемсе.

Видео: Открытие первой пиццерии франизы Domino's Pizza в Латвии

Предприятие долго готовилось к открытию, подогревая ожидание потенциальных клиентов.

Так, сначала компания начала активность в соцсетях TikTok, Facebook и Instagram. В публикациях в основном рассказывается о ее истории. Так, в Instagram представители пиццерии пишут: "С 1973 года Domino's Pizza гарантирует клиентам, что их пицца будет доставлена ​​в течение 30 минут после заказа. Этой политики компания придерживается до сих пор, благодаря чему Domino's заслужила признание как мировой лидер по доставке пиццы!".

А в минувшую среду, 26 октября, компания организовала акцию, в рамках которой подарила 500 бесплатных пицц подписчикам в соцсетях. Согласно видео в TikTok и фотографиям очевидцев, очередь к пиццерии в Пурвциемсе выходила за пределы ресторана.

Domino’s Pizza - американская сеть пиццерий, основанная в 1960 году. В настоящее время у компании 18 000 пиццерий в более чем 90 странах, в том числе несколько в Литве, открывшихся в прошлом году. Директор зарегистрированного в Литве предприятия, управляющего франшизой, D-Pizza lt Йоланта Юрова является председателем совета директоров и латвийской Domino's Pizza.

На мировом рынке компания работает в основном через франчайзинг. В 2020 году мировые продажи Domino's Pizza превысили 16,1 миллиарда долларов США.

По информации Firmas.lv, в Латвии Domino's Pizza управляется предприятием SIA D-Pizza lv, зарегистрированным в декабре 2021 года. Уставный капитал компании составляет 2800 евро. D-Pizza lv принадлежит компании Morgacita Limited, зарегистрированной на Кипре.