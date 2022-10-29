В Праге десятки тысяч вышли на антиправительственную акцию

Премьер-министр Петр Фиала в ответ на акцию заявил, что каждый имеет право таким образом демонстрировать и выражать свое мнение. По его словам, власти не относятся к этим мнениям легкомысленно, но в то же время люди должны задуматься о том, кто призывает к протесту и с какой целью.

Министерство внутренних дел Чехии охарактеризовало аналогичный протест, в котором в сентябре приняли участие 70 тысяч человек, как пропаганду "прокремлевских пропагандистских нарративов", напоминает агентство Bloomberg.

Víme, kdo je náš přítel, který krvácí i za naši svobodu. A také víme, kdo je náš nepřítel, a nenecháme ho ukrást pojem vlastenectví ani naši 🇨🇿 https://t.co/KSvN9jAZRi pic.twitter.com/lM1om9O4el — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) October 28, 2022

После сегодняшней акции вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан написал, что "не испытывает сочувствия к тем, кто призывает и организует эти протесты". "Я не понимаю их мотивов. Эти люди - пятая колонна Российской Федерации", - заявил он.

Подобные акции становятся малочисленнее

Митинг стал третьей подобной акцией, организованной движением "Чехия прежде всего", призывающим к выходу страны из НАТО и возобновлению связей с Москвой. На первый митинг вышли около 70 тысяч человек, следующая акция, которая также прошла в сентябре, собрала, по данным властей, "на десятки тысяч человек меньше".