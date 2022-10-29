В Таллинне Светлана Лобода исполнила мечту начинающего танцора, который сейчас живет в Маарду, работает официантом, но грезит о большой сцене. "Надо помогать друг другу! Мы люди, и должно быть сердце у каждого из нас", - объяснила свой поступок певица порталу Limon.ee.
Фото, видео ⟩ Светлана Лобода на концерте в Таллинне исполнила мечту скромного парня
Украинская певица Светлана Лобода в пятницу, 28 октября, выступила с большим благотворительным концертом в Таллинне. В этот вечер концертный зал Alexela сиял и сверкал: на сцене то и дело вспыхивали факелы. Море цветов, полный зал и шквал аплодисментов.
Смотрите эксклюзивное интервью с певицей, которое Limon.ee записали сразу после концерта!
На своем таллиннском концерте Светлана Лобода словно фея исполнила мечту начинающего артиста. Украинский танцора Олег Евтушенко, который убежал от войны и поселился в городе Маарду, долго пытался попасть на большую сцену в Эстонии, но даже не думал, что сделает это так эффектно. Историю Олега Limon.ee рассказали читателям, смотрите ЗДЕСЬ!
"Этот скромный парень сказал, что у него есть большая мечта. Он начинающий молодой танцор. Я с большой радостью и большой любовью предоставляю сегодня мальчишке эту сцену. Сегодня он живет в Эстонии и зарабатывает деньги на свою семью. Находится в очень тяжелом положении, вынужден работать официантом. А по вечерам он танцует и хочет быть большим артистом", - сказала со сцены Светлана Лобода и пригласила Олега. А потом она пела, а он танцевал.
"У меня будто выросли крылья", - сказал после выступления Олег.
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