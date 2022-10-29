Фото, видео ⟩ Светлана Лобода на концерте в Таллинне исполнила мечту скромного парня

Украинская певица Светлана Лобода в пятницу, 28 октября, выступила с большим благотворительным концертом в Таллинне. В этот вечер концертный зал Alexela сиял и сверкал: на сцене то и дело вспыхивали факелы. Море цветов, полный зал и шквал аплодисментов.

На своем таллиннском концерте Светлана Лобода словно фея исполнила мечту начинающего артиста. Украинский танцора Олег Евтушенко, который убежал от войны и поселился в городе Маарду, долго пытался попасть на большую сцену в Эстонии, но даже не думал, что сделает это так эффектно. Историю Олега Limon.ee рассказали читателям, смотрите ЗДЕСЬ!

"Этот скромный парень сказал, что у него есть большая мечта. Он начинающий молодой танцор. Я с большой радостью и большой любовью предоставляю сегодня мальчишке эту сцену. Сегодня он живет в Эстонии и зарабатывает деньги на свою семью. Находится в очень тяжелом положении, вынужден работать официантом. А по вечерам он танцует и хочет быть большим артистом", - сказала со сцены Светлана Лобода и пригласила Олега. А потом она пела, а он танцевал.