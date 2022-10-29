Россия приостанавливает участие в соглашении по экспорту украинского зерна или так называемой "зерновой сделке", сообщило в Telegram Минобороны России. Согласно сообщению Москвы, такое решение было принято в связи с атакой беспилотников на суда в Севастополе, в том числе и на суда, которые участвовали в обеспечении безопасности каравана, экспортирующего зерно.
Россия приостанавливает свое участие в "зерновой сделке"
"С учетом проведенного киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", - говорится в заявлении Минобороны РФ.
Это сообщение уже прокомментировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба:
"Мы предупреждали о планах РФ сорвать Черноморскую зерновую инициативу. Теперь Москва под ложным предлогом блокирует "зерновой коридор", обеспечивающий продовольственную безопасность миллионов людей. Призываю все государства потребовать от РФ прекратить голодные игры и вернуться к своим обязательствам".
С момента начала вторжения России в феврале этого года внимание всего мира было привлечено к крупнейшим черноморским портам Украины. Они несколько месяцев были заблокированы, в результате чего не удалось экспортировать миллионы тонн груза.
22 июля Украина и Россия при посредничестве ООН подписали соглашение с Турцией, позволяющее экспорт из трех украинских портов. Это снизило давление на мировые рынки продуктов питания.
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