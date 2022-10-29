Россия приостанавливает свое участие в "зерновой сделке"

Россия приостанавливает участие в соглашении по экспорту украинского зерна или так называемой "зерновой сделке", сообщило в Telegram Минобороны России. Согласно сообщению Москвы, такое решение было принято в связи с атакой беспилотников на суда в Севастополе, в том числе и на суда, которые участвовали в обеспечении безопасности каравана, экспортирующего зерно.