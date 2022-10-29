Рижский городской суд Видземского предместья сегодня приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы условно, пробационному надзору и общественным работам за распространение материалов, прославляющих и пропагандирующих терроризм, сообщили агентству LETA в суде.
Впервые в истории Латвии вынесен приговор за обучение терроризму
Как стало известно агентству ЛЕТА, обвиняемым по делу является Рихард Даугавиетис.
Даугавиетис на заседании суда полностью признал свою вину и заявил, что как патриот Латвии был вдохновлен радикальными идеями после российской агрессии в Украине в 2014 году, то есть аннексии Крыма.
Эти идеи были направлены на безопасность Латвии, а не против нее, потому что, по словам Даугавиетиса, такие знания пригодились бы, например, для защиты Латвии от российской агрессии - путем проведения диверсий против агрессора.
Он подчеркнул, что теперь полностью изменил свое мнение, пересмотрел свои действия и сделает все, чтобы больше никогда не возвращаться в суд на скамью подсудимых.
Суд постановил приговорить подсудимого к двум годам лишения свободы условно, а также пробационному надзору на один год и 150 часам общественных работ.
Прокурор, обвиняемый и его защитник могут подать письменное ходатайство в суд о составлении приговора в полном объеме в течение десяти дней со дня оглашения сокращенного приговора, а затем обжаловать его в Рижском окружном суде.
Не называя имени, прокуратура ранее сообщила, что мужчина обвиняется в получении знаний в целях реализации и пропаганды терроризма (обучении терроризму), а также в распространении материалов, прославляющих терроризм и призывающих к терроризму.
Согласно обвинительному заключению, мужчина искал в интернете информацию об инструментах и методах террористической деятельности.
Найденные материалы, прославляющие террористические акты, призывающие к ним, а также содержащие подробные инструкции по их подготовке и проведению, были скачаны обвиняемым и сохранены на USB-накопителе.
Таким образом, обвиняемый получил знания об изготовлении и практическом применении взрывчатых веществ, огнестрельного оружия, вредных и опасных веществ, а также других опасных предметов и средств в целях совершения преступлений, связанных с терроризмом.
Уголовный закон за обучение терроризму предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. В Латвии это первое переданное в суд уголовное дело за совершение подобных преступлений.
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