Впервые в истории Латвии вынесен приговор за обучение терроризму

Как стало известно агентству ЛЕТА, обвиняемым по делу является Рихард Даугавиетис.

Даугавиетис на заседании суда полностью признал свою вину и заявил, что как патриот Латвии был вдохновлен радикальными идеями после российской агрессии в Украине в 2014 году, то есть аннексии Крыма.

Эти идеи были направлены на безопасность Латвии, а не против нее, потому что, по словам Даугавиетиса, такие знания пригодились бы, например, для защиты Латвии от российской агрессии - путем проведения диверсий против агрессора.

Он подчеркнул, что теперь полностью изменил свое мнение, пересмотрел свои действия и сделает все, чтобы больше никогда не возвращаться в суд на скамью подсудимых.

Суд постановил приговорить подсудимого к двум годам лишения свободы условно, а также пробационному надзору на один год и 150 часам общественных работ.