Житель шокирован увиденным на территории Ложметейкалнса

Пока его жена в округе Ложметейкалнса собирала на болоте клюкву, Вент пошел за грибами, но внезапно констатировал акт вандализма. "Подъехал и вижу, что два этих камня выкрашены в цвета флага Украины".

Фото: Кадр из передачи Bez Tabu

Вдали от посторонних глаз недалеко от Ложметейкалнса размещены два памятных камня: один - в честь 8-го Валмиерского полка, а второй - в память о 7-м Бауском. На первый взгляд кажется, что с ними все в порядке, но если присмотреться, то можно увидеть, что поверхность камней выкрашена в голубоватый оттенок. Журналисты нашли на земле и отвалившуюся краску - голубую и желтую.

"Я был просто в шоке. Я был в очень большом шоке. Я подумал, как такое может быть, что где-то посреди леса, абсолютно вдали от населенных мест, в значимом для нашего народа месте, в святом месте сделано что-то такое", - говорит Вент.

Позже передача узнала, что посвященные латышским стрелкам и рождественским боям памятные камни были осквернены гораздо раньше, чем это заметил Вент. Преступление было совершено в августе.

Фото: Bez Tabu

"Далее мы уже, соответственно, планируем привести эти объекты в порядок и передали информацию полиции в надежде, конечно, найти и виновных", - заявил представитель Latvijas Valsts meži Янис Зитанс.

Разрисованы были не только памятные камни, но и еще один памятник, несколько указателей и информационных табличек.

Фото: Скриншот видео Bez Tabu

4 октября по поводу разрушений на территории Ложметейкалнса был начат уголовный процесс, ведется следствие.