Национальное объединение хочет получить должность вице-мэра Риги

Его на должность назначило еще временное руководство Рижской думы, в котором наибольшее влияние тогда было у руководимого Юрисом Пуце VARAM. В свою очередь, за работой департамента следила депутат Ивета Ратиника, председатель ответственного за образование комитета. Как и Пуце, в думу она была избрана от "Для развития Латвии".

Когда появилась информация о скандале с Пуце и пропусками на стоянку, три депутата "Для развития Латвии" весной 2021 года откололись от "Прогрессивных" и "За!" и создали свою фракцию. Ратиника должность сохранила, однако фракции заключили договор, что "Прогрессивных" регулярно будут информировать о значимых вопросах, связанных с образованием, культурой и спортом, и с ними нужно согласовывать все вопросы политической повестки дня.

Если вице-мэр Риги от Национального объединения получит в ведение образование, то этот договор о сотрудничестве может быть заключен между фракциям "Для развития Латвии" и Национального объединения.

Препятствия планам Нацобъединения консолидировать силы с фракцией "Для развития Латвии" может создать мэр Риги Мартиньш Стакис. Он в марте этого года демонстративно покинул объединение "Для развития Латвии/За!" в качестве ответа на остановленную министром VARAM планировку территории Риги. Беспартийный мэр Риги работает во фракции "Прогрессивных" и перед выборами в Сейм отмечал удачное сотрудничество в думе только с двумя политическими силами. Нацобъединения и "Для развития Латвии" среди них не было.

Мнение Стакиса о расширении полномочий вице-мэра передаче узнать не удалось, так как он на этой неделе находится в отпуске.

Первое заседание Рижской думы, на котором нужно будет утвердить новых депутатов думы и избрать нового вице-мэра, запланировано на 9 ноября.