После нескольких недель интенсивных переговоров о создании нового правительства больше нет сомнений, что "Прогрессивные" в Сейме попадут в оппозицию. Закономерен вопрос - как противоречия между Национальным объединением и "Прогрессивными" повлияют на их дальнейшее сотрудничество в Рижской думе?
Национальное объединение хочет получить должность вице-мэра Риги
Передаче Nekā personīga известно, что Национальное объединение хочет расширить власть в городе и надеется перенять ответственность за сферу образования и спорта.
Однако для этого нужно получить согласие всех партнеров по коалиции, которые на планируемые изменения смотрят с недоверием.
"Прогрессивные" с 15 голосами - крупнейшая фракция в Рижской думе. За два года в столице она сработалась с партнерами по коалиции, в том числе и с Нацобъединением. После того, как политическая сила Райвиса Дзинтарса вместе с Объединенным списком (ОС) не захотела видеть в правительстве "Прогрессивных", а партия отклонила двустороннее сотрудничество с "Новым Единством", стало ясно, что "Прогрессивные" останутся в Сейме в оппозиции. Однако Нацобъединение и "Прогрессивные" будут работать в коалиции Рижской думы, как и ранее.
Эдвард Ратниекс - один из будущих депутатов Рижской думы. Он получит мандат после 1 ноября в связи с переизбранием вице-мэра Эдварда Смилтенса в Сейм. И именно с этой вакантной должностью вице-мэра связаны планы отдельных политических сил, что может привести к большим перипетиям в руководстве столицы.
Нацобъединение на внеочередных выборах в Рижскую думу стартовало вместе с Латвийским объединением регионов. Они получили одно из трех мест заместителя председателя. Начиная работу в Рижской думе, обе партии договорились, что половину времени созыва обязанности вице-мэра будет выполнять представитель Латвийского объединения регионов, и эту должность занял Смилтенс. В свою очередь, вторую половину созыва вице-мэром должен быть кто-то из Национального объединения.
Эдвард Ратниекс - один из лидеров так называемого Национального объединения. Он работает в правлении Нацобъединения, дает советы министру земледелия Каспару Герхардсу. Он был референтом в Рижской думе во время, когда Национальное объединение работало в оппозиции и лидером фракции была Байба Брока. Ратниекс баллотировался на последних выборах в Сейм по рижскому списку, но в парламент избран не был.
Несмотря на то, что Смилтенс как два года назад, так и сейчас называет своим последователем Эйнара Цилинскиса, в кулуарах в качестве следующего заместителя мэра от Нацобъединения звучит именно имя Ратниекса.
Договор о сотрудничестве в Рижской думе предусматривает разделение сфер вице-мэров. До сих пор Смилтенс отвечал за сотрудничество с пригородными самоуправлениями. Национальное объединение не скрывает, что хочет значительно расширить власть, передав в ответственность вице-мэра от объединения не только собственность самоуправления, но и сферу образования.
Образование - большая и важная составная часть в столице. Расходов в этом секторе больше всего - около 400 миллионов в год. Из них большую часть покрывают именно из муниципального бюджета. Департаментом образования, который отвечает также за культуру и спорт, руководит Марис Крастиньш.
Его на должность назначило еще временное руководство Рижской думы, в котором наибольшее влияние тогда было у руководимого Юрисом Пуце VARAM. В свою очередь, за работой департамента следила депутат Ивета Ратиника, председатель ответственного за образование комитета. Как и Пуце, в думу она была избрана от "Для развития Латвии".
Когда появилась информация о скандале с Пуце и пропусками на стоянку, три депутата "Для развития Латвии" весной 2021 года откололись от "Прогрессивных" и "За!" и создали свою фракцию. Ратиника должность сохранила, однако фракции заключили договор, что "Прогрессивных" регулярно будут информировать о значимых вопросах, связанных с образованием, культурой и спортом, и с ними нужно согласовывать все вопросы политической повестки дня.
Если вице-мэр Риги от Национального объединения получит в ведение образование, то этот договор о сотрудничестве может быть заключен между фракциям "Для развития Латвии" и Национального объединения.
Препятствия планам Нацобъединения консолидировать силы с фракцией "Для развития Латвии" может создать мэр Риги Мартиньш Стакис. Он в марте этого года демонстративно покинул объединение "Для развития Латвии/За!" в качестве ответа на остановленную министром VARAM планировку территории Риги. Беспартийный мэр Риги работает во фракции "Прогрессивных" и перед выборами в Сейм отмечал удачное сотрудничество в думе только с двумя политическими силами. Нацобъединения и "Для развития Латвии" среди них не было.
Мнение Стакиса о расширении полномочий вице-мэра передаче узнать не удалось, так как он на этой неделе находится в отпуске.
Первое заседание Рижской думы, на котором нужно будет утвердить новых депутатов думы и избрать нового вице-мэра, запланировано на 9 ноября.
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