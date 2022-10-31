Афера Envestio: как "Мартин из Майами" яхту покупал

У одного из администраторов Envestio в Эстонии Дениса Пискунова в рамках процедуры банкротства возникло впечатление, что официальные должностные лица на платформе не были теми, кто принимал решения.

"Говоря о стоящих за всем этим, о тех, кто дергал за ниточки, я жду, что четкий ответ дадут прокуроры, когда направят уголовное дело в суд.

Но основываясь на тех материалах, что я видел за эти два захватывающих года, что я работаю с делом Envestio, я сказал бы, что одного человека точно могу выделить. Я хотел бы указать на Мартиньша Тенбергса", - заявил De Facto Пискунов.

20 лет назад Мартиньш Тенбергс работал в службе безопасности Сейма и президента, после чего занялся охранным бизнесом. Его фирма TM Security обслуживала большие компании. Тенбергса ранее неформально связывали с несколькими политическими образованиями - Партией реформ Затлерса, шестеркой Олштейнса и "Для развития Латвии".

Передача уже рассказывала, что в скандале Envestio имя Тенбергса оказалось в связи со сделкой с недвижимостью в Юрмале. Основанное братом Тенбергса Янисом предприятие Tukuma māja получило от Envestio более одного миллиона евро на строительство эксклюзивных жилых домов. Почти столько же денег потратили на приобретение двух участков земли на улице Викингу.

Один из них за полмиллиона Tukuma māja купил у жены Мартиньша Тенбергса Дианы Кубасовой.