Новые документы по делу о банкротстве инвестиционной платформы Envestio свидетельствуют об участии предпринимателя Мартиньша Тенбергса и бывшего владельца Envestio Евгения Кукина в сделке по приобретению яхты стоимостью в миллионы евро, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
Афера Envestio: как "Мартин из Майами" яхту покупал
Хорошо известный в латвийском охранном бизнесе Тенбергс формально не был связан с зарегистрированной в Эстонии платформой, которая осталась должна более двум тысячам инвесторов. Однако представители компании неплатежеспособности считают его одним из закулисных дельцов.
Envestio основал эстонец Антон Калетин, но уже через несколько месяцев владельцем и членом правления стал житель Латвии Евгений Кукин. Когда приближался крах, Кукин переписал фирму на Аркадия Ганзина, человека с немецким паспортом, которого учреждения нескольких стран так и не смогли найти.
На то, что формальные руководители Envestio не являются настоящими, указывают свидетельства Андрея Дегтярева латвийскому суду. Он в какой-то момент был оформлен уполномоченным Envestio. Несмотря на то, что у Дегтярева был доступ к банковским счетам платформы, ни одного перевода он не осуществил. Сделки оформлял Кукин, которому Дегтярев передал пин-коды своей ID-карты. "В период, когда я был уполномоченным предприятия, я регулярно в большом количестве употреблял алкоголь, у меня развалился брак и я работал водителем такси", - вспоминал в показаниях Дегтярев.
У одного из администраторов Envestio в Эстонии Дениса Пискунова в рамках процедуры банкротства возникло впечатление, что официальные должностные лица на платформе не были теми, кто принимал решения.
"Говоря о стоящих за всем этим, о тех, кто дергал за ниточки, я жду, что четкий ответ дадут прокуроры, когда направят уголовное дело в суд.
Но основываясь на тех материалах, что я видел за эти два захватывающих года, что я работаю с делом Envestio, я сказал бы, что одного человека точно могу выделить. Я хотел бы указать на Мартиньша Тенбергса", - заявил De Facto Пискунов.
20 лет назад Мартиньш Тенбергс работал в службе безопасности Сейма и президента, после чего занялся охранным бизнесом. Его фирма TM Security обслуживала большие компании. Тенбергса ранее неформально связывали с несколькими политическими образованиями - Партией реформ Затлерса, шестеркой Олштейнса и "Для развития Латвии".
Передача уже рассказывала, что в скандале Envestio имя Тенбергса оказалось в связи со сделкой с недвижимостью в Юрмале. Основанное братом Тенбергса Янисом предприятие Tukuma māja получило от Envestio более одного миллиона евро на строительство эксклюзивных жилых домов. Почти столько же денег потратили на приобретение двух участков земли на улице Викингу.
Один из них за полмиллиона Tukuma māja купил у жены Мартиньша Тенбергса Дианы Кубасовой.
Кубасова De Facto письменно пояснила, что у нее и Тенбергса деньги и недвижимость были отдельно. Землю она два года назад купила у мужа, чтобы строить дом, но затем планы изменились.
"Позднее испортились отношения, с мужем больше не жили вместе, детей не планировала и дом уже не хотела строить, поэтому участок земли мне не был нужен и я его и продала", - написала она.
Несмотря на то, что Кубасова предложила через нее передать вопросы по поводу Envestio и Мартиньшу Тенбергсу, никаких ответов от них не последовало.
Имеющиеся в распоряжении De Facto документы связывают Тенбергса и Envestio еще в одной сделке. Тенбергс хотел купил яхту, и, если верить предоставленной администратором британской брокерской компании информации, за деньги Envestio.
В январе 2019 года некий "Мартин из Майами" в WhatsApp написал продавцу яхты Titan, что хочет ее купить, и прислал электронное письмо, которое начинается с излюбленных Тенбергсом инициалов ТМ.
Нидерландский производитель Van der Valk продавал построенную в 2009 году яхту Titan за 1,2 миллиона евро. Она находилась на пристани в Анталии, Турция, и "Мартин из Майами" хотел ее увидеть. Из переписки становится понятно, что яхту осматривали дважды.
Брокерская компания назвала эстонскому администратору в качестве клиента Мартиньша Тенбергса, а на договоре покупателя подписался его "помощник-финансист" Кукин, представитель Envestio. За яхту внесли залог в размере 100 тысяч евро.
"Согласно договоренности с брокером договор был переслан по электронной почте, которую использовал Мариньш Тенбергс. После этого Евгений Кукин отправил обратно британской компании уже заполненный договор, где можно увидеть, что идея была купить эту яхту за деньги Envestio, рассказал представитель администратора неплатежеспособности Envestio Денис Пискунов.
Однако по непонятной причине сделка сорвалась: когда яхта уже была готова к использованию, покупатель на звонки брокера не отвечал и потерял залог в 100 тысяч евро.
Из ответов брокерской компании следует, что среди представителей покупателя был упомянут и адвокат Мартиньш Книпшис. Он в коротком телефонном разговоре ответил De Facto, что с Envestio у него не было "вообще никаких дел", Тенбергса знает, а в приобретении яхты не помогал.
"Если бы так и было, то вам бы, скорее всего, не сказал", - отметил Книпшис.
Инвестиционная платформа Envestio осталась должна кредиторам более 15 миллионов евро. Следствие в связи с мошенничеством ведется как в Эстонии, так и в Латвии.
В Латвии наложены аресты минимум на восемь единиц недвижимости лиц, связанных с делом.
У бывшей фирмы брата Мартиньша Тенбергса Яниса Тенбергса Tukuma māja, не считая двух участков земли в Юрмале, арестована квартира на улице Лачплеша в Риге и земля в Тукумсе. Наложен арест и на руководимую Янисом Тенбергсом когенерационную станцию Tukums DH и землю рядом.
Арестована также принадлежащая предприятию LVR земля в Марупе, на окраине улицы Кантора. В конце концов, на улице Кр. Барона арестован сквер предприятия Zelta jumts. Владелец Zelta jumts - Эдуард Слобин, предприятия которого получили от Envestio около 3,5 миллиона евро.
Однако беда не приходит одна.
Недавно Слобина поймали, когда он несся на Ferrari со скоростью 120 км/ч в месте, где разрешено 50 км/ч. И на этой неделе Слобина обвинили в даче взятки дорожному полицейскому, что сам он отрицает.
Сейчас администраторы Envestio хотят добиться, чтобы аресты сняли, недвижимость можно было продать и хотя бы часть денег вернуть инвесторам, однако латвийская полиция на это не согласилась.
"В данный момент мне непонятно, признает ли Латвия нас - администраторов обанкротившегося предприятия - пострадавшими по этому уголовному делу, чтобы можно было отдать деньги людям, которые их инвестировали, или же они попадут в госбюджет Латвии или в руки узкой группы инвесторов, которая в Латвии представляет интересы пострадавших по этому делу", - отметил Пискунов.
Об арестах Государственная полиция Латвии говорить не захотела, указав лишь, что из расследования выделено дело об арестованном имуществе и суд просят признать его преступно нажитым, конфисковать, а нажитые деньги направить на компенсацию пострадавшим, не уточнив, кто именно будет считаться пострадавшим.
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