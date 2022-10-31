В США вышел на свободу ложно осужденный мужчина: он провел в заключении 38 лет

Морис Гастингс провел в тюрьме более 38 лет. Ему было предъявлено обвинение в убийстве в 1983 году и двух покушениях на убийство.

Доказательства, содержащие ДНК, долго не проверялись. Теперь они указали на другого человека, и Гастингс был освобожден из тюрьмы в Калифорнии.

Пожизненное заключение Мориса, которому сейчас 69 лет, было отменено на слушаниях 20 октября.

"Я много лет молился об этом дне.

Я не указываю пальцем. Сейчас я не веду себя как обиженный человек, я просто хочу наслаждаться жизнью, пока она у меня есть", - сказал Гастингс.

"То, что случилось с мистером Гастингсом - ужасная несправедливость. Система правосудия несовершенна. Когда мы узнаем о новых доказательствах, из-за которых мы теряем уверенность в приговоре, наш долг - действовать быстро", - заявил окружной прокурор Джордж Гаскон.

В 1983 году Роберту Видермайер нашли в багажнике ее автомобиля с огнестрельным ранением в области головы. Жертва также испытала сексуальное насилие.

Задержанный Гастингс был обвинен в убийстве, а прокуроры требовали смертного приговора. Суд присяжных в 1988 году приговорил его к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

Гастингс все время с начала следствия настаивал на своей невиновности. В 2000 году окружной прокурор отказался провести ДНК-тест имеющихся биологических образцов.

В 2021 году отдел проверки справедливости приговоров все же принял к рассмотрению его заявление и в июне 2021 года провел тест, который указал на другого человека, осужденного за вооруженное похищение.

Этот подозреваемый умер в тюрьме в 2020 году. Окружная прокуратура сотрудничает с полицией, чтобы расследовать связь погибшего мужчины с этим делом.