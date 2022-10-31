Машина из Украины с пулевыми пробоинами ездит по улицам Эстонии: о техосмотре в стране

Один из читателей, приславший фотографию такого автомобиля в Tartu Postimees, был обеспокоен тем, что если зачастую даже ржавчина мешает автомобилю пройти обычный техосмотр в Эстонии, то как допускаются к участию в движении автомобили, только что побывавшие под градом пуль?

Год без беспокойств

Эксперт отдела коммуникаций и маркетинга Департамента транспорта Эрки Варма отметил, что если турист приезжает в Эстонию на своей машине, то целый год к ней применяются требования страны происхождения, включая техосмотр. "При пребывании в Эстонии более одного года транспортное средство должно быть зарегистрировано в Эстонии, после чего к автомобилю применяются эстонские требования и обязанность пройти техосмотр", – пояснил он.

Пулевое отверстие в транспортном средстве не опасно, если оно не имеет острых режущих кромок. Такое отверстие не травмирует человека при контакте с транспортным средством.